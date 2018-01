Probabili formazioni/ Milan Lazio: quote, le ultime novità live (Coppa Italia, semifinale)

Probabili formazioni Milan Lazio: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Siro per l'andata della semifinale di Coppa Italia

31 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Milan Lazio si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 31 gennaio e, a San Siro, vale per l’andata della semifinale di Coppa Italia 2017-2018. Le due squadre tornano a sfidarsi nello stesso stadio a soli tre giorni dalla partita di campionato: l’hanno vinta i rossoneri per 2-1, e sono stati tre punti che potrebbero aver definitivamente sbloccato un gruppo che aveva fatto molta fatica e sembrava tagliato fuori da tutto. Milan e Lazio hanno giocato la finale di Coppa Italia nelle ultime stagioni, e dunque sono abituate a queste atmosfere; si gioca sui 180 minuti, pertanto i rossoneri dovranno provare a prendersi questa sera un risultato importante. Andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per valutare i pronostici su questa partita di Coppa Italia, l’agenzia di scommesse Snai ha ovviamente tenuto conto anche di come sono andate le cose tre giorni fa: il Milan allora resta favorito - anche per il fattore campo - con una quota sul segno 1 che vale 2,40. Le distanze sono comunque poco ampie: per la vittoria esterna della Lazio, ovviamente identificata dal segno 2, siamo ad un valore di 2,95 e quando troviamo entrambe le squadre sotto il 3,00 significa che la partita sarà davvero equilibrata. Come sempre accade in questi casi, il pareggio è l’eventualità che porta in dote la maggior vincita: giocando il segno X e indovinando, il vostro guadagno sarebbe di 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per questa semifinale di andata che si gioca a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

GLI 11 DI GATTUSO

Gennaro Gattuso cambierà qualcosa rispetto alla squadra che ha vinto domenica sera: il reparto più coinvolto dovrebbe essere il centrocampo, dove Montolivo e Locatelli si preparano a tornare ad avere una maglia come titolari. L’unico confermato dovrebbe allora essere Bonaventura, in questo momento imprescindibile; da vedere invece se in attacco verrà nuovamente cavalcato Cutrone (soprattutto a seguito delle critiche ricevute per il gol con il braccio) o se invece avrà spazio André Silva, che si deve ancora sbloccare in ambito nazionale. Sarà comunque un tridente: Suso viaggia verso una maglia dal primo minuto, dall’altra parte invece Calhanoglu potrebbe prendersi un turno di riposo e favorire così la titolarità di Borini, che con la crescita esponenziale del turco è stato leggermente accantonato. Recupera Kalinic che però dovrebbe essere destinato alla panchina; in difesa possibile conferma per Calabria e Bonucci, riposo per Alessio Romagnoli e si dovrebbe rivedere Musacchio con Ricardo Rodriguez che, avendo scontato la squalifica in campionato, è pronto a dare il suo contributo sulla corsia sinistra. In porta non ci sarà nessun ballottaggio: Gigio Donnarumma gioca anche in Coppa Italia, come del resto fa anche in Europa League.

I DUBBI DI INZAGHI

Bella notizia per Simone Inzaghi: Ciro Immobile dovrebbe farcela e lancia la sua candidatura per un posto addirittura dal primo minuto. Deciderà l’allenatore, ma è possibile che il bomber di Serie A ci sia: al suo fianco allora si apre una sorta di ballottaggio a tre con Luis Alberto e Felipe Anderson che partono più o meno alla pari, mentre Nani dovrebbe essere destinato alla panchina insieme a Caicedo. Anche Inzaghi cambierà qualcosa, perchè ha una partita importante contro il Genoa in campionato; a questo proposito però va detto che Milinkovic-Savic e Lulic saranno squalificati, dunque giocheranno questa sera. Murgia e Parolo potrebbero completare il centrocampo nella sua zona interna, con Basta che è favorito su Marusic nella naturale alternanza tra esterni a destra. In difesa è difficile che possa giocare De Vrij, che aveva già stretto i denti domenica dovendo abbandonare il campo in anticipo: spazio dunque a uno tra Luiz Felipe e Wallace, con Martin Caceres che dovrebbe fare il suo esordio con la maglia della Lazio e Radu che, scontata la squalifica in campionato, si riprende il posto. Anche per i biancocelesti non sono previste alternanze tra i pali: Strakosha sarà regolarmente titolare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 19 Bonucci, 68 Ri. Rodriguez; 73 Locatelli, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 André Silva, 11 Borini

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 1 Gabriel, 20 Abate, 17 C. Zapata, 13 A. Romagnoli, 31 Antonelli, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 4 José Mauri, 10 Calhanoglu, 7 Kalinic, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: Storari, A. Conti

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 22 Caceres, 13 Wallace, 26 Radu; 8 Basta, 16 Parolo, 96 Murgia, 21 S. Milinkovic-Savic, 9 Lulic; 18 Luis Alberto; 17 Immobile

A disposizione: 25 Vargic, 23 Guerrieri, 15 Bastos, 3 De Vrij, 27 Luiz Felipe, 77 Marusic, 6 Lucas Leiva, 11 Crecco, 5 J. Lukaku, 7 Nani, 10 Felipe Anderson, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: D. Di Gennaro

