Pronostici Milan Lazio/ Quote e scommesse: si gioca a tre giorni dalla sfida di campionato (Coppa Italia 2018)

Pronostici Milan Lazio, Coppa Italia 2018: la semifinale di andata si gioca a San Siro e vede i rossoneri partire leggermente favoriti, in virtù del 2-1 di campionato di tre giorni fa

31 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Pronostici Milan Lazio, semifinale Coppa Italia (Foto LaPresse)

Milan Lazio è la semifinale di andata della Coppa Italia 2017-2018, e una bella partita da analizzare con i nostri pronostici. Si gioca come sappiamo a San Siro, alle ore 20:45 di questo mercoledì 31 gennaio, ma per sapere chi sarà ad andare in finale dovremo necessariamente aspettare la gara di ritorno che verrà disputata allo stadio Olimpico. Non è la prima volta che il calendario gioca degli scherzi: Milan e Lazio si sono affrontate solo tre giorni fa nella partita di campionato, sempre al Meazza. Partiamo da qui: domenica sera i rossoneri hanno vinto 2-1 con i gol di Patrick Cutrone (con il braccio, ma l’arbitro ha comunque convalidato) e Giacomo Bonaventura, inframmezzati dal timbro biancoceleste di Adam Marusic. L’andata però era stata ben diversa: nella capitale la Lazio aveva dominato, infliggendo ai rossoneri un pesante 4-1. Tutto nel primo tempo: tripletta di uno scatenato Ciro Immobile (il primo gol su rigore) e sigillo di Luis Alberto. Nella ripresa Riccardo Montolivo aveva accorciato le distanze: era stata la prima sconfitta del Milan in campionato e un primo campanello d’allarme. Da quel momento la Lazio avrebbe vinto otto delle seguenti nove partite - perdendo solo contro il Napoli - mentre la squadra allenata da Vincenzo Montella sarebbe caduta altre cinque volte in otto partite, portando alla fine all’esonero del tecnico in favore di Gennaro Gattuso.

I PRONOSTICI PER MILAN LAZIO

Dunque, quali sono i pronostici per questa Milan Lazio? Innanzitutto, l’agenzia di scommesse Snai segnala come favoriti i rossoneri con una quota di 2,30 sul segno 1, assegnando invece un 3,05 alla vittoria della Lazio (segno 2) e un valore di 3,40 volte la posta giocata sul segno X che identifica il pareggio. Possiamo anche notare come la quota NoGol valga 2,10 (contro un 1,65 per la quota Gol): di fatto i bookmaker ritengono che sia più probabile una partita nella quale entrambe le squadre riescano a segnare almeno una rete. Comprensibile e logico: con 57 gol la Lazio ha il miglior attacco del campionato di Serie A e ha segnato 77 volte in stagione, trovando sempre la via della rete con la sola eccezione dei pareggi per 0-0 contro Spal e Inter. Il Milan però si difende: ha segnato 5 gol nelle ultime quattro partite e l’ultima gara senza reti è quella del 23 dicembre (0-2 contro l’Atalanta). E’ vero che per ben 10 volte in stagione (sette in campionato, tre in Europa League) ha chiuso una partita senza gol ma negli ultimi tempi sembra aver trovato la quadratura del cerchio; in più gioca a San Siro, dove ha ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate che diventano sei su sette considerando anche le due sfide di Coppa Italia, contro Verona e Inter.

