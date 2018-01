Pronostico Milan Lazio/ Il punto di Roberto Rambaudi sulla semifinale di Coppa Italia (esclusiva)

Pronostico Milan Lazio: intervista esclusiva a Roberto Rambaudi per la semifinale di Coppa Italia, prevista oggi a San Siro. Gattuso e Inzaghi tornano in campo dopo lo scontro di Serie A.

31 gennaio 2018 INT. Roberto Rambaudi

Si giocherà questa sera alle ore 20.45 tra le mura dello stadio San Siro il match tra Milan e Lazio, sfida di andata delle semifinali della Coppa Italia. Sarà quindi di nuovo scontro tra rossoneri e biancocelesti, Gattuso contro Inzaghi a pochi giorni dallo scontro diretto che li ha visti protagonisti proprio alla Scala del calcio per il Campionato della Serie A. Allora fu un sofferto successo per la compagine milanese per 2-1 ma tempestato di critiche per un gol convalidato ma irregolare segnato dal giovane bomber del Milan Patrick Cutrone. Per presentare la partita di Coppa Italia tra Milan e Lazio abbiamo sentito l'ex calciatore biancoazzurro Roberto Rambaudi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita tra due formazioni che giocano un buon calcio e si stanno esprimendo nel migliore dei modi nell'ultimo scorcio del campionato.

Rossoneri al terzo successo consecutivo in campionato, merito di Gattuso? Merito un po' di tutti ma certo Gattuso ha saputo dare un'identità al Milan, togliendo quella confusione che faceva parte del gioco rossonero.

Milan in attacco fin dal primo minuto? Non credo che il Milan voglia snaturare il suo calcio e affronterà quest'incontro come nelle altre partite.

Cutrone e Kalinic nell'attacco rossonero? Il Milan dovrebbe giocare in attacco al solito modo con una punta o Cutrone o Kalinic e due esterni. Dovrebbe essere così il reparto offensivo del Milan contro la Lazio.

Che Lazio si attende a San Siro? Una Lazio che potrebbe approfittare del ritorno importante di Immobile, della presenza di Felipe Anderson, magari più efficace di Caicedo.

Potrebbe essere la volta del debutto di Caceres? Questa è una scelta che spetterà all'allenatore. Al posto di Lulic che ha giocato in campionato invece potrebbe entrare Lukaku, anche per far ruotare un po' i calciatori della formazione biancoceleste.

Nel doppio confronto è favorita la squadra di Simone Inzaghi? Do il cinquanta per cento a Milan e Lazio di andare in finale. Tutte e due le squadre avranno lo stesse percentuali di passare il turno.

Quanto conta la coppa la Coppa Italia per le due formazioni? Tanto per il Milan che dovrà cercare di ottenere il massimo risultato in questa competizione. E tanto anche per la Lazio che dovrà cercare di andare a fondo in tutte le competizioni dove è rimasta. In campionato per provare ad arrivare terza e tentare di qualificarsi per la Champions, in Europa League e in Coppa Italia per provare a alzare questo trofeo.

Lazio, Milan, Juventus e Atalanta hanno meritato di arrivare in semifinale? Direi proprio di sì, sono le squadre che hanno fatto meglio in Coppa Italia e hanno raggiunto meritatamente questo traguardo.

La Lazio potrebbe puntare per lo scudetto, magari anche nei prossimi anni? Quest'anno penso proprio di no, per i prossimi per competere con Juventus e Napoli bisognerà rafforzarsi in maniera adeguata. Acquistare un giocatore per reparto, per la difesa, per il centrocampo, per l'attacco, per essere competitivi con queste due squadre.

La Lazio pratica il miglior calcio d'Italia con Napoli in questo momento? Direi di sì in questo momento la Lazio e il Napoli giocano il calcio migliore d'Italia.

(Franco Vittadini)

