Torino Roma Primavera/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Torino Roma Primavera: info streaming video e tv. Semifinale decisiva per la Coppa Italia di categoria, dopo il pareggio per 1-1 realizzato all'andata.

Torino-Roma Primavera, diretta dall’arbitro Lorenzo Maggioni. è la patita in programma oggi mercoledi 31 gennaio al Comunale di Grugliasco: fischio d’inizio per il match di ritorno delle semifinali della coppa Italia atteso quindi alle ore 14.00. In terra granata si accenderà quindi la decisiva semifinale di ritorno della competizione per il gagliardetto: ecco quindi che nuovamente i recordman della Coppa Italia se la vedranno contro i campioni in carica per un unico posto alla prossima finalissima. Il pronostico poi rimane apertissimo visto che nell’incontro di andata in casa dei giallorossi il tabellone del risultato non andò oltre a un sofferto 1-1 che non risolse neppure parzialmente, la qualificazione alla finale della Coppa Italia primavera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Torino e Roma Primavera non sarà visibile in diretta tv e purtroppo non sarà prevista nemmeno una diretta streaming video per seguire la sfida prima semifinale della Coppa Italia di categoria, Consigliamo quindi a tutti gli appassionati di avvalersi, per avere informazioni utili sulle due squadre che si affrontano in campo, degli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in modo particolare Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

In vista del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia è assai probabile che sia il tecnico del Torino che della Roma primavera scelgano per questo match di confermare un po’ gli stessi undici visti nella sfida di andata lo scorso 24 gennaio. Nel turno precedente di campionato dopo tutto sia i granata che i giallorossi hanno optato per un ampio turnover e riesaminando quanto fatto nella partita di andata possiamo dire che sono tanti i giocatori che potrebbero venir riconfermati viste le prestazioni offerte. In ogni caso Coppitelli non rinuncerà al suo solito 4-3-1-2 che vede tra i pali Coppola mentre in difesa si andrà verso il duo centrale Buongiorno-Ferigra con Fiordaliso e Gilli chiamati ad occuparsi ancora una volta delle corsie più esterne. Per la mediana granata ecco che in cabina di regia potremmo trovare Kane, con Oukhadda e D’Alena utilizzati come mezz’ali. Pochi i dubbi anche in attacco: Rauti farà da trequartista con Milico e Bianchi che si giocano la maglia da titolare in coppia con Butic (autore della rete del pareggio per i piemontesi).

Qualche mossa in più è attesa invece in casa Roma, dove il tecnico giallorosso De Rossi chiaramente non potrà utilizzare Cargnelutti, espulso con biglietto rosso nel match di andata. Ora restando fedele al suo 4-3-3 ecco che Alberto De Rossi dovrebbe mettere di nuovo Romagnoli tra i pali con Ciavattini che farà coppia al centro della difesa con Diallo (posto del numero 4 squalificato): sulle corsie ecco poi Valeau e Kastrati (il kosovaro ha già ferito il Torino all’andata). Per la mediana ovviamente non mancherà Marcucci in cabina di regia, mentre Sdaigui e Riccardi agiranno come mezz’ali. Tridente confermato in attacco per la probabile formazione della Roma Primavera: Meadows e Besuijen faranno compagnia a Celar prima

