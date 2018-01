Tottenham Manchester United/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Tottenham Manchester United: info streaming video e tv. Gli uomini di Pochettino tornano a giocare in casa con l'obbiettivo di vendicare il KO del match di andata di Premier League.

31 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Tottenham Manchester United (LaPresse)

Tottenham-Manchester United, diretta dall’arbitro Andre Marriner, è la partita in programma oggi mercoledi 31 gennaio 2018 a Wembley: il fischio inizio del match per la 25^ giornata della Premier League è stato programmato per le ore 21.00. Nuovo turno infrasettimanale per il massimo campionato inglese, dove gli uomini di Pochettino voglio agganciare definitivamente le grandi in classifica trovando un importante successo di fronte al pubblico di casa. Controllando la classifica infatti vediamo che gli Spurs sono ora quinti con 45 punti a bilancio e un distacco di 8 lunghezze proprio dall’United, che invece spera di ridurre almeno parzialmente il disavanzo con la capolista City. Il match in ogni caso si annuncia davvero intenso e dall’esito affatto certo anche perché entrambe le formazioni non solo registrano buoni numeri per lo stato di forma, ma hanno davanti un calendario davvero fitto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGURIE LA PARTITA

Segnaliamo che al match della Premier League tra Tottenham e Manchester United è stata riservata un'ampia copertura mediatica sulla piattaforma satellite di Sky. La partita attesa alle ore 21.00 infatti sarà visibile in diretta tv ai canali Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD e Sky Sport 3 HD. Diretta streaming video confermata attraverso l’app Sky Go riservata ai soli abbonati al servizio

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER UNITED

In vista del match della 25^ giornata della Premier League vediamo che in casa Tottenham, il tecnico Mauricio Pochettino dovrà di nuovo fare i conti non solo con gli acciaccati in rosa ma pure con un calendario davvero fitto. Solo pochi giorni fa gli Spurs infatti hanno faticato non poco in FA Cup contro il Newport e ora i fan si attendono una prestazione più coraggiosa contro lo United. Pur stando fedele al suo 4-2-3-1 visto nelle ultime prestazioni ecco che Pochettino per la probabile formazione dovrebbe rimettere come titolare tra i pali Lloris dopo una brutta influenza. Davanti al numero 1 ecco poi Vertonghen e Sanchez quale coppia centrale del reperto difesivo, completato sull’esterno da Davies e Trippier, visto l’infortunio di Aurirer rimediato contro il Southampton. Di fronte alla difesa ecco Dier e Dembelè, con Alli che invece farà il trequartista: in attacco troveremo quindi sugli esterni Sissoko e uno tra Son e Lamela, con Kane come al solito prima punta d’attacco.

Qualche dubbio comunque rimane anche in casa del Manchester United di Mourinho: anche lo Special One deve fare i conti con qualche giocatore acciaccato. Al netto però delle presunte indisponibilità ecco che il portoghese schiererà i suoi Red Devils, seguendo il solito 4-3-3 che vedrà De Gea tra i pali e davanti il duo difensivo con Smalling e Jones, mentre il duo Young-Valencia si occuperà delle corsie laterali. In mediana ecco che in cabina di regia vedremo Matic con Herrera e Pogba utilizzati come mezzali; per l’attacco infine vedremo Lukaku come prima punta, con Sanchez e Martial a completare il tridente.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match tra Tottenham e Manchester United vediamo che il pronostico fissato dal portale di scommesse snai consegna il favore del proprio pronostico proprio agli Spurs di Pochettino. Ecco infatti che nell’1x2 il successo della squadra oggi padrona di casa è stato dato a 2.30, mentre l'affermazione corsara dello United è stata valutata a 3.25, con il pareggio dato invece a 3.20.

