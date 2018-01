Verona Liberec/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Cev Cup)

Diretta Verona Liberec: info streaming video e tv. Gli scaligeri di Nikola Grbic tornano in Europa con l'obbiettivo di qualificarsi ai prossimi quarti di Cev Cup.

31 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Verona (da Facebook ufficiale)

Verona-Liberec, diretta dagli arbitri Szymon Pindral e Paul Herbots, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 31 gennaio all’Agsm Forum di Verona: fischio d’inizio per il match di ritorno degli ottavi di finale della Cev Cup previsto per le ore 20.00. La squadra di Nikola Grbic ora torna ad essere padrona di casa per questo fondamentale appuntamento per la seconda coppa per club europea. Di fronte al proprio pubblico di certo i gialloblu infatti sono ben decisi e preparati a trovare una bella vittoria e nel contempo anche qualificazione ai prossimi quarti di finale contro la compagine ceca del Dukla. Da non dimenticare poi che nel match di andata in terra ceca, furono proprio gli scaligeri a vincere con il risultato di 3-1.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Verona e Liberec non sarà visibile in diretta tv e inoltre non sono state fornite indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video ufficiale della partita. Consigliamo quindi a tutti gli appassionati di collegarsi ai profili social del club scaligero per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo all’Agsm Forum.

QUI VERONA

Pure forti del risultato del match di andata, va detto che la compagine di Grbic non può certo sedersi sugli allori in questa sera ma servirà tutta l’attenzione possibile contro i cechi dei Liberec. Di certo però Verona si presenta in campo con tutti i favori del pronostico, detto pure del risultato dell’andata come del fattore campo. La squadra gialloblu infatti ha osservato un rigenerante turno di riposo lo scorso weekend, e pure nel campionato nazionale sta facendo molto bene. Numeri alla mano vediamo che gli scaligeri in Superlega hanno trovato ora la quinta piazza con ben 35 punti in 19 match disputati e inoltre vanta uno stato di forma che ci racconta di 3 successi negli ultimi 5 match disputati.

QUI LIBEREC

Senza dubbio sulla carta l’impresa oggi del Liberec appare parecchio complicata: recuperare in campo avverso un pesante 3-1 non è certo molto semplice, specie contro una formazione così in forma come è in questo momento quella di Nikola Grbic. Pronostico a parte va però detto che i giallo blu contro il Ducla non posso certo permettersi di concedersi alcun tipo di distrazione ed errore. Importanti comunque il cammino fin qui fatto dal Liberec pure nel campionato nazionale ceco: qui infatti gli ospiti di questa sera sono ora terzi in classifica con ben 42 punti ottenuti in 17 turni disputati.

© Riproduzione Riservata.