Video/ Atalanta-Juventus (0-1): highlights e gol della partita (Coppa Italia, semifinale andata)

Video Atalanta Juventus (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Miracolosa parata di Buffon su Papu Gomez.

31 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Atalanta Juventus, semifinale Coppa Italia (Foto LaPresse)

Segnare alla Juventus è diventato impossibile: le amnesie difensive di inizio stagione, quando i bianconeri avevano subito qualche gol di troppo, sono diventate ormai un lontanissimo ricordo e adesso la retroguardia della Vecchia Signora è tra le più solide e affidabili d'Europa, al pari di quelle di Atletico Madrid e Barcellona. L'ennesima vittoria per 1 a 0 testimonia la capacità della squadra di Allegri di portare a casa il risultato capitalizzando le - poche - occasioni create, sapendo soffrire fino al novantesimo, rintuzzando perfettamente ogni assalto degli avversari. Inoltre, con il ritorno in campo di Gigi Buffon, non solo la Juve ma tutto il calcio italiano ritrova un grandissimo protagonista che ha fatto la storia passata, presente e forse futura (non è più scontato il suo addio a fine stagione, e un pensierino a Euro 2020 non è sacrilego farlo) di questo sport. Se Gonzalo Higuain ritrova il feeling con il gol perduto negli ultimi tempi, l'assenza di Paulo Dybala (che comunque non resterà fuori in eterno, lo staff tecnico vuole provarlo a recuperare in tempo per il Tottenham) si farà sentire ancora di meno. Non scopriamo di certo oggi che l'Atalanta è una signora squadra, il quarto posto dello scorso anno non è maturato per caso e il cammino esaltante degli orobici nella fase a gironi di Europa League testimonia la bontà del progetto di Gasperini, che ha dimostrato di saper fare grandi cose non solo a Genova. Non fosse stato per il rigore sbagliato da Papu Gomez magari staremmo commentando un risultato diverso, l'1 a 0 in trasferta è certamente positivo per la Juventus che dovrà ancora sudarsi l'accesso alla finale: all'Allianz Stadium, tra poco meno di un mese, può succedere di tutto, la Dea ci ha abituati molto bene, l'impresa al San Paolo contro il Napoli può essere tranquillamente bissata da un'altra in casa della Juve.

I NUMERI DEL MATCH

Ma ora è arrivato il momento di dare un po' di numeri: 3 le parate compiute da Buffon, 2 decisive sul rigore di Papu Gomez e su Hateboer lanciato a rete nel finale; 4 le occasioni da gol create dall'Atalanta che ha saputo mettere alle corde la Juve fino al triplice fischio di Valeri; 10 i palloni persi da Gonzalo Higuain che in qualche frangente ha provato a fare tutto da solo, ma nemmeno un fuoriclasse come lui può mandare al bar un'intera difesa completamente schierata; 4 i falli commessi da Maarten De Roon che a centrocampo ha lottato tirando fuori gli artigli e digrignando i denti, facendo sputare sangue (non letteralmente, ovviamente) ai bianconeri.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Rai 1 l'attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, per un commento a caldo: "È stata una partita dura e sofferta contro una grande squadra, l'importante era segnare in trasferta e rimanere con la porta inviolata, abbiamo compiuto un passo avanti importante verso la finale. Non subiamo gol da parecchio tempo grazie all'ottimo lavoro di tutta la squadra. Da parte mia sono rimasto sempre tranquillo anche quando non riuscivo a segnare".

Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, davanti alle telecamere della TV di Stato: "Vittoria importante costruita nel primo tempo dove la squadra ha giocato un buon calcio creando diverse occasioni. Nella ripresa c'è stata la reazione dell'Atalanta, negli ultimi minuti ci siamo incasinati buttando via qualche pallone di troppo. Un primo passo importante verso la finale anche se dobbiamo ancora giocare la gara di ritorno. Buffon non poteva aver disimparato a giocare in 40 giorni, per lui è stato un gran rientro. Higuain ha giocato molto bene, ha disputato una partita straordinaria con la ciliegina sulla torta del gol".

Nel post-gara su Rai Sport le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta: "Ora serve l'impresa per arrivare in finale, ma questo lo sapevamo già ancor prima di stasera e a prescindere dal risultato odierno. Tuttavia lo 0-1 ci lascia qualche margine di possibilità, il gol subìto dopo 2 minuti ci ha messo in difficoltà, anche il rigore sbagliato non ci ha dato una mano. L'unico fattore positivo è aver chiuso in crescendo, credo che se avessimo pareggiato alla fine non avremmo rubato nulla a nessuno. Abbiamo fatto la nostra parte con lucidità creando qualche occasione importante, tuttavia non avevamo gli astri a favore".

