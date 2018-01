Video/ Rennes Psg (2-3): highlights e gol della partita (Coppa di Lega - Semifinale)

Video Rennes Psg (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita, semifinale della Coupe de la Ligue, la coppa di lega francese. Parigini in finale!

31 gennaio 2018 Marco Guido

Video Rennes Psg (LaPresse)

Il PSG rispetta il pronostico conquistando la finale di Coppa di Lega francese vincendo in trasferta contro il Rennes per 2 a 3, i parigini, dopo un deludente primo tempo chiuso in vantaggio grazie al super gol di Meunier, avevano chiuso la pratica grazie alle reti di Marquinhos e lo sfortunato autogol di Diallo. L'inutile ma giusta espulsione subita da Mbappè nel momento migliore dei parigini, ha permesso ai bretoni di attaccare nel finale, la squadra di Lamouchi è così riuscita a segnare due gol con Sakho e Prcic che però non sono bastati per evitare l'eliminazione dalla competizione nazionale. La partita è iniziata in maniera equilibrata soprattutto a causa degli ospiti che sono apparsi un pò pigri nell'approccio a questo incontro che i bretoni hanno invece impostato ottimamente dal punto di vista tattico: grande concentrazione nella fase difensiva, cercando di ripartire a tutta velocità non appena possibile. Non succede praticamente nulla fino al 24' quando Meunier si inventa un'azione personale partendo dalla corsia destra ed accentrandosi verso il centro dove, dal limite dell'area, si è inventato una conclusione al volo che ha sorpreso Diallo infilandosi imparabilmente sotto l'incrocio dei pali lontano. La partita nonostante la scossa del gol non cambia e così gli ospiti continuano a mantenere un possesso di palla che non riesce a generare pericoli negli ultimi venti metri dove il trio delle meraviglie non riesce ad innescarsi per la scarsa vena di Neymar, Mbappè e Di Maria che faticano ad accendersi questa sera. Non si registrano pertanto emozioni fino al 43' quando Sarr riesce a sgusciare sulla corsia di sinistra conquistando il fondo da dove ha intelligentemente premiato la penetrazione centrale di Khazri che, dopo aver controllato la palla col braccio, è riuscito a segnare da distanza ravvicinata. Il direttore di gara ha giustamente deciso di consultare l'azione alla postazione VAR dove ha decretato l'annullamento della marcatura del numero 8 che ha nettamente toccato con l'avambraccio il pallone. E così il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 0 a 1, decide la stupenda rete di Meunier una partita che ci si aspettava completamente diversa e che sta deludendo il pubblico accorso allo stadio.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta con un'immediata sostituzione decisa da mister Lamouchi che ha lasciato negli spogliatoi Gourcouff inserendo al suo posto Sakho. Gli ospiti iniziano subito fortissimo trovando il gol al 49' quando Rabiot ha servito in area di rigore Mbappè che ha trovato la via del gol da distanza ravvicinata ma il direttore di gara ha deciso di annullare dopo essersi consultato al VAR per una millimetrica posizione di fuorigioco del numero 29. Il gol è nell'aria ed arriva al 54' quando Neymar con un sontuoso controllo di petto ed un tocco all'accorrente Di Maria consente all'argentino di tentare un potente diagonale rasoterra che Diallo riesce in tuffo a respingere con difficoltà, ad avventarsi sul pallone è però Marquinhos che da due passi ribadisce nella porta ormai vuota. Al 55' ancora PSG in avanti ancora sulla corsia di sinistra dove Neymar si inventa un assist che premia l'inserimento di Rabiot il cui potente tiro sul primo palo è respinto in tuffo dal portiere di casa. Gli ospiti continuano ad attaccare constantemente fino al 58' quando Lo Celso riesce a sfondare in area di rigore tentando un potente tiro cross rasoterra da posizione defilata che Diallo devia anche sfortunatamente nella propria porta portando così a tre i gol di vantaggio. Al 64' però i capitolini si complicano un pò la vita rimanendo in inferiorità numerica per l'espulsione subita da Mbappè reo di aver commesso un bruttissimo quando inutile all'altezza della metà campo su Sarr che è stato anche costretto ad abbandonare il terreno di gioco lasciando il posto a Hunou. Al 70' mister Lamouchi decide di effettuare anche l'ultima sostituzione a sua disposizione inserendo Lea Siliki al posto di Khazri. La superiorità numerica consente ai padroni di casa di attaccare e così all'80' Trapp si deve superare su una splendida conclusione a giro di Hunou alzando la traiettoria sopra la traversa. All'81' ancora protagonista l'estremo difensore ospite che, con una tempestiva uscita, riesce a bloccare il tentativo da dentro l'area di rigore di Sakho, liberato da un pregevole tocco di Bourigeraud. All'82' mister Emery corre un pò ai ripari inserendo un centrocampista di contenimento come Nkunku al posto di Di Maria. La pressione dei bretoni però è continua e all'83' è ancora Hunou a provarci con una conclusione che Trapp ancora una volta riesce a deviare in corner con un ottimo intervento. All'84' sul lungo traversone di Traore, Andre si fa trovare pronto all'altezza del secondo palo dove è riuscito a segnare con una deviazione volante che però è stata vanificata dalla posizione di fuorigioco del numero 21 a cui è stato giustamente annullato il gol. La rete è nell'aria ed arriva meritatamente all'85' quando sull'ennesimo cross effettuato questa volta da Baal, Sakho è riuscito a saltare più in alto di tutti trovando la via del gol con un bel colpo di testa. La squadra di Lamouchi prende ancor più coraggio e, dopo l'ultima sostituzione dei parigini che mandano sul terreno di gioco Diarra al posto di Rabiot, riescono anche a trovare il secondo gol al 92' con Prcic che ha segnato con un potente tiro rasoterra scagliato da fuori area che ha illuso per pochissimi minuti di portare ai calci di rigore la partita. La retroguardia del PSG è però riuscita a resistere agli ultimissimi assalti tentati dal Rennes che ha comunque avuto il merito di provarci fino all'ultimo. Dopo quattro minuti di recuopero si è così chiusa questa sfida che regala la finale di Coppa di Lega ai favoritissimi capitolini che hanno faticato più del solito a causa di un deludente primo tempo e dell'inutile espulsione subita da Mbappè che ha costretto la formazione di Emery a subire il forcing finale dei padroni di casa che escono comunque a testa alta da questa competizione.

