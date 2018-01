INSULTI RAZZISTI A MIHAJLOVIC/ "E' uno zingaro che guida una banda di perdenti", il Tweet di Corsaro

Insulti razzisti a Mihajlovic su Twitter da parte dell'on. Corsaro di Fratelli d'Italia. "E' uno zingaro che guida una banda di frustrati perdenti" la frase che ha generato indignazione

04 gennaio 2018 Fabio Belli

Mihajlovic insultato su Twitter dall'on. Corsaro (foto LaPresse)

E’ stato più che burrascoso l’esonero di Sinisa Mihajlovic dalla panchina del Torino. L’addio del tecnico serbo ha messo in luce grande malumore da parte di tifosi granata e detrattori, come se fosse saltato un tappo. Ma qualcuno ha decisamente esagerato. Stiamo parlando di Massimo Corsaro, onorevole di Fratelli d’Italia che ha rivolto al tecnico del Torino un messaggio che sfocia decisamente nel razzismo: “E' uno zingaro che guida una banda di frustrati perdenti". Queste le parole di Corsaro che sul suo profilo si definisce “juventino di ferro”, ma questo non giustifica certo il pesante epiteto rivolto all’allenatore. Nel commentare il derby di Coppa Italia di ieri, vinto ieri 2-0 dalla Juventus contro il Toro tra le polemiche arbitrali, scaturite soprattutto in occasione del secondo gol di Mandzukic, Corsaro si è lasciato andare a insulti anche alla Rai, al Torino e al Napoli, al momento avversario della Juventus nella corsa Scudetto.

LA DIFESA DELLA MOGLIE ARIANNA RAPACCIONI

Dunque, l'attenzione sui social si è spostata rapidamente da Mihajlovic a Corsaro, che si è ritrovato costretto a scusarsi con il tecnico, parlando di eccessi irrazionali dovuti alla foga scaturita dagli eventi sportivi. L'accaduto potrebbe però avere degli strascichi, soprattutto in sede giudiziaria visto che Sinisa Mihajlovic ha preannunciato querela per le pesanti affermazioni razziste. In difesa dell'allenatore serbo sono arrivate però le parole di Arianna Rapaccioni, meglio conosciuta come Arianna Mihajlovic, da molti anni ormai moglie di Sinisa che sul suo profilo Instagram ha voluto sottolineare tutta la sua vicinanza al compagno di una vita. Anche perché, al di là del caso-Crosetto che ha senz'altro dato adito all'indignazione sui social, l'esonero rappresenta senz'altro un momento difficile nella carriera di Mihajlovic, che da allenatore era già stato esonerato nel corso delle sue esperienze sulle panchine di Bologna, Fiorentina e Milan.

Mi scuso pubblicamente con il signor #Mihailovic, giustamente offeso dal mio tweet tifoso.

Credo sia il primo a sapere che la passione per certi eventi sportivi induce ad eccessi irrazionali.

Conserverò parimenti memoria dei commenti ricevuti, per sapere da chi non imparare — Massimo Corsaro (@MassimoCorsaro) 4 gennaio 2018

© Riproduzione Riservata.