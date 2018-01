MIHAJLOVIC ESONERATO / Torino news, manca l’ufficialità: due vittorie in oltre due mesi, Mazzarri in pole

Mihajlovic esonerato: manca l'ufficialità. L'allenatore del torino allontanato dpo il KO contro la Juventus in Coppa Italia. Walter Mazzarri il suo sostituto?

L’esonero di Sinisa Mihajlovic dal Torino non è ufficiale, ma sembra ormai che lo possa diventare a ore, forse anche a minuti: l’avventura del tecnico serbo sulla panchina granata giunge al capolinea dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia. Lo 0-2 subito dalla Juventus è la classica goccia che fa traboccare il vaso: difficile che presa singolarmente questa partita abbia deciso il destino di Mihajlovic, ma certifica quanto il Torino tenesse alla Coppa Italia e soprattutto è il culmine di un periodo negativo. Il Torino aveva fatto 11 punti nelle prime cinque giornate di campionato, senza sconfitte e vincendo due volte fuori casa; da quel momento in poi sono arrivati appena 14 punti nelle altre 14 gare, con una media decisamente in calo e appena due vittorie in poco meno di due mesi e mezzo, quelle maturate contro Cagliari e Lazio. Nemmeno il doppio colpo allo stadio Olimpico (c’è anche la vittoria negli ottavi di coppa contro la Roma) è servito a Mihajlovic per tenere la panchina: se l’esonero verrà ufficializzato prima della prossima partita di campionato (il Torino giocherà in casa contro il Bologna), il tecnico serbo avrà chiuso la sua avventura granata con un totale di 22 vittorie, 24 pareggi e 17 sconfitte, avendo guidato - lo scorso anno - la sua squadra al nono posto in classifica e lasciandola oggi in decima posizione, a 5 punti dal sesto posto utile per la qualificazione in Europa League. (agg. di Claudio Franceschini)

MIHAJLOVIC ESONERATO: MANCA L'UFFICIALITA'

Pare che Sinisa Mihajlovic sia stato esonerato dal ruolo di allenatore del Torino: la notizia al momento non è stata confermata dalla dirigenza granata e dallo stesso presidente Cairo, che dovrebbe aver maturato la decisione nella notte. Secondo l’edizione online de La Stampa, la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo mesi di malumori e proteste da parte dei tifosi sia stata la sconfitta maturata ieri sera per 2-0 contro la Juventus nel derby valido per un posto nelle semifinali della Coppa Italia. Una sconfitta di troppo quindi che avrebbe convinto la dirigenza che fosse il caso ormai di salutare l’allenatore ex Milan: nei mesi precedenti eppure non erano mancate le parole di stima e difesa da parte dello stesso Cairo per Mihajlovic. La notizia del suo esonero quindi si è rivelata un colpo a sorpresa e ora i tifosi del Toro e non solo attendono conferme o smentite ufficiali da parte della stessa società granata. Pare comunque che già nella serata di ieri lo stesso Cairo abbia informato personalmente Mihajlovic dell’esonero.

MAZZARRI IL SUO SOSTITUTO?

In attesa di conoscere le decisioni effettive della dirigenza del Torino in merito all’esonero dello stesso Mihajlovic dalla panchina granata, è subito scattato il toto allenatore: chi prenderà il posto del serbo? Secondo le ultime indiscrezioni pare che il primo nome in questo caso sia quello di Walter Mazzari, attualmente svincolato dopo la sua esperienza al Watford conclusasi nel maggio 2017 e in attesa da tempo di segnali da parte della dirigenza granata. Appare però difficile che l’allenatore di San Vincenzo possa accettare un ruolo da traghettatore, mentre sarebbe più propenso ad accettare almeno un accordo biennale. In ogni caso il profilo rimane di grande livello: Mazzarri vanta un buon palmares avendo accumulato esperienza anche con Sampdoria, Napoli e Inter negli ultimi anni

