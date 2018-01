Monza Legnano/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (volley torneo Mimmo Fusco)

04 gennaio 2018 Fabio Belli

Volley, oggi la finale del Memorial Fusco (foto LaPresse)

Monza Legnano andrà in scena nella giornata di oggi, giovedì 4 dicembre 2017, alle ore 18.00, e sarà la finalissima del memorial Mimmo Fusco, giornalista e telecronista RAI scomparso nel 2005. Un importante torneo di volley femminile che vedrà giocarsi la vittoria finale la Saugella Monza e la Sab Volley Legnano, due formazioni della massima divisione di volley femminile. Si tratta delle due squadre del massimo campionato presenti in questo memorial Mimmo Fusco, con la Saugella Monza che ha battuto in semifinale l’Eurospin Pinerolo, formazione di Serie B1, e Legnano che ha avuto la meglio su un’altra formazione di categoria inferiore, la Don Colleoni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA MONZA LEGNANO DI VOLLEY

Monza Legnano sarà trasmessa in diretta tv da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, disponibile per gli abbonati Sky anche al numero 227 della piattaforma satellitare. Naturalmente è la Rai a seguire il torneo in onore di Mimmo Fusco, di conseguenza sarà disponibile anche in modo gratuito per tutti la diretta streaming video della partita di pallavolo tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

SEMIFINALI VINTE D'AUTORITA'

Sia la Saugella Monza, sia la Sab Volley Legnano si sono guadagnate la finale da disputare nel memorial Mimmo Fusco facendo leva sulla loro qualità e sulla maggiore esperienza rispetto alle avversarie. In particolare le brianzole hanno perso il primo set contro Pinerolo, ma dopo essersi fatte sorprendere dalla freschezza delle piemontesi hanno saputo rispondere e dilagare nel quarto set, imponendosi con un perentorio 3-1. Ancor più facile il compito per la Sab Volley Legnano che ha vinto con un rotondo 3-0 contro la Don Colleoni di Trescore Balneario, altro club di volley femminile militante nel campionato di Serie B1. Monza può considerarsi favorita visto che in campionato, prima della sosta, ha chiuso vivendo un ottimo momento col quinto posto in classifica e l’accesso alla final four di Coppa Italia. Questo memorial Mimmo Fusco si sta però rivelando una buona occasione anche per dare spazio alle seconde linee delle due squadre, ed ogni risultato sembra possibile nella finalissima.

