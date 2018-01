Probabili formazioni/ Fiorentina Inter: diretta tv, orario, le notizie live (20a giornata Serie A)

Probabili formazioni Fiorentina Inter: diretta tv, orario, le notizie live (20a giornata Serie A). Il club nerazzurro prova a tornare al successo che manca da ben quattro turni

Borja Valero, centrocampista Inter - LaPresse

L’Inter vuole iniziare l’anno 2018 con una vittoria. Obiettivo nerazzurro, dimenticare il periodo negativo, visto che la compagine meneghina non vince da ben quattro turni, ovvero, dal successo con il Chievo dello scorso 3 dicembre. Viola che ovviamente non starà a guardare, e cercherà di avere la meglio sugli avversari nerazzurri, anche perché se la giocherà di fronte al pubblico di casa dell’Artemio Franchi, il vero dodicesimo uomo in campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita dell’Artemio Franchi di Firenze fra Fiorentina e Inter, in programma alle ore 20:45, si potrà vedere come ogni weekend in diretta tv, ma ovviamente solo sui canali a pagamento. Sia Sky quanto Mediaset Premium trasmetteranno sui loro canali il match, e precisamente Sport 1, Supercalcio e Calcio 1 per la tv satellitare, e Sport per il digitale terrestre. Chi invece volesse seguire la partita in diretta streaming comodamente con lo smartphone, il tablet o il personal computer, potrà utilizzare le due app dedicate, leggasi Sky Go e Premium Play, anche in questo caso riservate ai soli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

I DUBBI DI PIOLI

L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha potuto preparare al meglio la partita in programma domani, visto che non si registrano calciatori infortunati ne’ squalificati fra le fila della compagine toscana. Per l’occasione, la Viola dovrebbe rivedersi con il 4-3-3, con davanti Chiesa che torna fra i titolari dopo essere partito dalla panchina nel match contro il Milan dello scorso turno. Il figlio di Enrico si posizionerà sull’out di sinistra, con Simeone junior in mezzo, e Thereau a destra. A centrocampo, Badelj in cabina di regia, con Veretout e Benassi nei ruoli di interni, il solito tris del reparto di mezzo. Infine la difesa, dove Laurini si posizionerà nella casella del ruolo di terzino di destra, con Biraghi invece a sinistra, arretrato rispetto alle ultime uscite. In mezzo, i due centrali Pezzella e Astori, a schermo del portiere, che sarà l’ottimo Sportiello, il titolare dello scacchiere gigliato.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Nell’Inter, invece, mancheranno i solito D’Ambrosio e Miranda, che dovrebbero tornare a fine mese, oltre al lungodegente Vanheusden. Non cambia l’undici titolare dei nerazzurri, in campo quindi con la stessa formazione che ha pareggiato contro la Lazio per zero a zero nello scorso turno. Spazio a Samir Handanovic fra i pali, con la difesa che vedrà ancora una volta Cancelo titolare sull’out di destra, con Santon a sinistra (unica novità rispetto alla Lazio), e in mezzo la coppia formata dai difensori centrali Skriniar e Ranocchia. A centrocampo, linea mediana occupata dall’ex Vecino, insieme a Gagliardini, mentre sulla trequarti l’altro grande ex del match, leggasi Borja Valero, schierato nella classica posizione trequartista, con Candreva largo a destra, e Perisic sulla fascia sinistra. A completamento dell’undici titolare, il solito Mauro Icardi, punta più avanzata dello scacchiere meneghino.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER: IL TABELLINO

Fiorentina (4-3-3): 57 Sportiello; 2 Laurini, 20 Pezzella, 13 Astori, 3 Biraghi; 24 Benassi, 5 Badelj, 17 Veretout; 25 Chiesa, 77 Thereau, 9 Simeone. All: Pioli

A disp: 97 Dragowski, 22 Cerofolini, 31 Vitor Hugo, 76 Gaspar, 4 Milenkovic, 15 Maxi Olivera, 6 Sanchez, 19 Cristoforo, 8 Saponara, 10 Eysseric, 28 Gil Dias, 30 Babacar

Indisponibili: -

Squalificati: -

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 21 Santon; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi. All: Spalletti

A disp: 27 Padelli, 46 Berni, 29 Dalbert, 55 Nagatomo, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Indisponibili: Vanheusden, Miranda, D’Ambrosio

Squalificati: -

© Riproduzione Riservata.