Ravenna Civitanova/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (volley Serie A1)

Diretta Ravenna Civitanova, streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Pala De Andrè e vale per la quindicesima giornata del campionato di volley Serie A1

04 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Ravenna Civitanova va in scena alle ore 20:30 di giovedì 4 gennaio: al Pala De Andrè le due squadre si affrontano nella prima partita del nuovo anno solare, per la seconda giornata di ritorno nel campionato di volley Serie A1 2017-2018. Una partita che vale per entrambe un posto ai playoff, ma naturalmente il contesto è diverso: la Bunge infatti occupa attualmente la sesta posizione in classifica con 23 punti (gli stessi di Padova), ne difende appena tre su Piacenza e dunque sa di dover mantenere il rendimento del girone di andata (se non fare meglio) per avere la possibilità di iscriversi alla post season. Civitanova invece si trova al secondo posto con 35 punti: testa a testa con Perugia per il primato, senza dimenticarsi di Modena che è sempre lì. La curiosità è rappresentata dal fatto che se il campionato finisse oggi, proprio la Lube e Ravenna si incrocerebbero nel primo turno dei playoff, ovviamente con il fattore campo a favore dei marchigiani.

Ravenna Civitanova è la partita che per questo turno del campionato di Serie A1 sarà trasmessa in diretta tv: appuntamento su Rai Sport e sul canale parallelo Rai Sport +. La visione è disponibile per tutti, e in più sarà possibile assistere alla partita del Pala De Andrè anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento.

QUI RAVENNA

La Bunge ha chiuso il 2017 con una bella vittoria: il 3-1 sul campo di Piacenza ha permesso a Ravenna di staccare la stessa Wixo LPR e agganciare invece Padova al sesto posto in classifica. Per la squadra di Fabio Soli l’impresa del PalaBanca è anche servita per spezzare una serie di tre sconfitte consecutive, nelle quali la Bunge non era nemmeno riuscita a conquistare un punto; al Pala De Andrè è passata Perugia, ma la Bunge non perdeva in casa dal 15 ottobre e cioè dalla prima giornata del campionato, quando Piacenza si era imposta al tie break. Il segreto della bella stagione dunque risiede soprattutto nel rendimento tra le mura amiche, oltre che nella grande stagione di Paul Buchegger: il ventunenne austriaco, arrivato da Ortona, è il terzo miglior giocatore della Serie A1 per punti segnati, con una media di 4,96 per set. Adesso Ravenna sa di dover alzare la posta: se in casa fa molto bene, in trasferta ha vinto soltanto due partite (oltre a quella contro Piacenza era stata battuta Milano, ma è un’affermazione che risale addirittura al primo novembre). Il rendimento esterno dovrà essere importante per provare ad avvicinare i playoff.

QUI CIVITANOVA

La Lube è impegnata anche in Europa: in Champions League ha perso a Perugia per poi battere il Roeselare nelle Marche. Poco fa ha invece perso il Mondiale per Club, cedendo in finale allo Zenit Kazan; squadra dall’ampia esperienza internazionale, sta tuttavia riuscendo a confermarsi anche in Italia, dove difende lo scudetto vinto lo scorso anno. L’ultima del 2017 è coincisa con un 3-1 su Vibo Valentia; le due sconfitte sono quelle di Latina e Castellana Grotte, ed è sicuramente curioso notare come la formazione di Giampaolo Medei sia riuscita a battere tutte le avversarie più forti per poi cadere contro squadre mediocri. Di sicuro però l’impegno europeo si fa sentire e toglie qualche energia; di sicuro non a Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov, che restano i due giocatori di maggiore riferimento all’interno del roster e sono infatti i primi due per punti realizzati dalla squadra - l’italo-cubano ne mette 4,36 per set. L’obiettivo è quello di prendersi il primo posto nella regular season, così da riuscire ad avere il fattore campo per tutte le serie dei playoff; ripetere la doppietta campionato-Coppa Italia si può, ma naturalmente la Lube punta anche a quella Champions League che non vince da ben 16 anni.

