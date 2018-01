Risultati volley Serie A1/ Classifica aggiornata, diretta live delle partite (15^ giornata)

Risultati volley Serie A1: classifica aggiornata e diretta live delle partite della seconda giornata di ritorno. Perugia cerca l'allungo in vetta, Civitanova e Modena provano a ricucire

04 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Risultati volley maschile, 15^ giornata (Foto LaPresse)

Nella giornata di giovedì 4 gennaio torna in campo la Serie A1 2017-2018 di volley maschile: turno infrasettimanale che precede di pochi giorni quello che si giocherà domenica. Siamo arrivati alla seconda giornata del girone di ritorno, vale a dire il quindicesimo turno: tutte le squadre in campo alle ore 20:30 con il programma che prevede Ravenna-Civitanova, Perugia-Verona, Vibo Valentia-Piacenza, Trento-Padova, Modena-Sora, Monza-Milano e Latina-Castellana Grotte. Ricordiamo che in campionato non sono previste retrocessioni: le prime otto si qualificano ai playoff con incrocio classico del tabellone, dunque la prima sfiderà l’ottava e così via.

LA SITUAZIONE

Verona e Latina hanno giocato una partita in meno, ma al momento cambia poco: in classifica comanda Perugia, che ha vinto 12 partite perdendone appena due. Lo stesso bilancio di Civitanova, che però a differenza degli umbri ha lasciato per strada un punto nel computo dei set. Al terzo posto Modena, che questa sera ha una grande occasione: la capolista infatti ospita una Verona che occupa il quarto posto in graduatoria - e aspira a entrare nelle prime tre - mentre Civitanova va sul campo di una Ravenna sempre molto temibile, e che aspira ad un posto nei playoff. Dunque per la Azimut c’è la concreta possibilità di accorciare le distanze in classifica, e magari agganciare anche il primo posto: naturalmente è ancora presto per fare calcoli e poi ci saranno i playoff da giocare, ma avere il vantaggio del campo per tutte le serie sarebbe molto importante visto l’equilibrio.

IN CODA

Nella parte bassa della classifica sembra tutto definito: Sora occupa l’ultima posizione con appena 6 punti, uno in meno di Castellana Grotte e tre da recuperare a Vibo Valentia. Davvero difficile che queste tre squadre riescano a qualificarsi per i playoff: già oggi, quando restano 12 partite da giocare, la Tonno Callipo dovrebbe recuperare 13 punti a Milano. Significherebbe di fatto un punto per giornata: anche ammettendo un crollo da parte della Revivre, i calabresi dovrebbero vincere sempre o quasi, o comunque riuscire a perdere al tie break. Al momento hanno invece speranza Piacenza, nona a quota 20 (e una delle sorprese negative della stagione) e la stessa Monza, che si trova a 15 punti: attenzione allora al derby di questa sera, perchè se i brianzoli dovessero vincere per 3-0 o 3-1 arriverebbero a -2 dall’ottavo posto di Milano, e farebbero anche un bel favore alla Wixo LPR che potrebbe scavalcare. Da seguire anche la partita tra Trento e Padova: in palio c’è il quinto posto ma entrambe le società aspirano a qualcosa in più.

RISULTATI E CLASSIFICA VOLLEY SERIE A1 (15^ GIORNATA)

ore 20:30 Ravenna-Civitanova

ore 20:30 Perugia-Verona

ore 20:30 Vibo Valentia-Piacenza

ore 20:30 Trento-Padova

ore 20:30 Modena-Sora

ore 20:30 Monza-Milano

ore 20:30 Latina-Castellana Grotte

CLASSIFICA

Perugia 36

Civitanova 35

Modena 33

Verona* 26

Trento 24

Padova, Ravenna 23

Milano 22

Piacenza 20

Monza 15

Latina* 12

Vibo Valentia 9

Castellana Grotte 7

Sora 6

* una partita in meno

© Riproduzione Riservata.