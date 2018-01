Slalom speciale Zagabria/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci uomini)

Diretta slalom maschile Zagabria streaming video e tv, orario e risultato live. Altra sfida Hirscher-Kristoffersen nella Coppa del Mondo di sci? (4 gennaio)

04 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta slalom Zagabria: Manfred Moelgg (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci oggi è ancora a Zagabria con lo slalom speciale maschile: sulla collina di Sljeme, appena fuori dalla capitale croata, si gareggia dai tempi dei fratelli Kostelic, che avevano messo la Croazia al centro del mondo dello sci. Adesso l’appuntamento è ormai fisso e, dopo lo slalom disputato ieri dalle donne, oggi è il momento degli uomini, in una settimana intensissima per gli specialisti delle specialità tecniche, cominciata a Capodanno ad Oslo e che culminerà nel weekend con lo storico appuntamento ad Adelboden. Oggi però ci godremo un nuovo duello fra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen, con buone speranze anche per gli azzurri, in particolare Manfred Moelgg e Stefano Gross: eccovi adesso tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi lo slalom di Zagabria.

SLALOM ZAGABRIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La prima manche dello slalom maschile di Zagabria è in programma alle ore 12.45, mentre per la seconda manche l’appuntamento sarà alle ore 16.30. Non si può parlare di gara in notturna, ma alla fine della seconda manche farà buio. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Croazia (www.fis-ski.com).

SLALOM ZAGABRIA: FAVORITI E ITALIANI

I primi nomi che si devono fare in slalom sono naturalmente quelli di Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen, anche perché è assente per infortunio il tedesco Felix Neureuther, che a metà novembre aveva vinto a Levi il primo slalom stagionale. Dunque sotto i riflettori ci sono soprattutto l’austriaco e il norvegese: Hirscher ha vinto sia in Val d’Isere sia a Madonna di Campiglio, Kristoffersen invece è ancora a secco di vittorie in questa stagione e di conseguenza vorrà spezzare questo digiuno insolitamente lungo per lui, anche per rilanciare la sfida ad Hirscher pure nella Coppa di specialità e magari anche in classifica generale, dove però per il norvegese la sfida sarà ancora più difficile. Altri nomi da citare sono quelli dello svedese Andre Myhrer, sul podio in Val d’Isere e vincitore a Capodanno del city event di Oslo, ma pure gli svizzeri, dal momento che Luca Aerni e Daniel Yule arrivarono entrambi vicinissimi a Hirscher a Madonna di Campiglio, in uno slalom caratterizzato da distacchi ridottissimi.

In casa Italia i due uomini più attesi sono certamente Stefano Gross e Manfred Moelgg, gli unici che siano riusciti finora ad ottenere buoni risultati in slalom nella prima parte della stagione, che però per gli specialisti dei pali stretti come da tradizione entra nel vivo proprio a gennaio. Gross ha dato il meglio nella prima manche in Val d’Isere, chiusa al primo posto prima di cedere nella seconda che lo ha relegato al sesto posto, mentre per Moelgg c’è lo splendido ricordo della vittoria dell’anno scorso proprio a Zagabria. Per tutti gli altri azzurri che saranno in gara oggi l’obiettivo fondamentale invece è quello di entrare nei trenta per conquistare punti e migliorare il proprio numero di partenza, esigenza particolarmente importante per Giuliano Razzoli che in questo momento vede in serio pericolo la partecipazione alle Olimpiadi.

