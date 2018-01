VAR IN JUVENTUS-TORINO/ Video, c’era il fallo di Khedira su Acquah sul gol di Mandzukic?

VAR in Juve-Toro, polemiche sul fallo di Khedira. L'intervento del tedesco su Acquah ha portato al 2-0 di Mandzukic che ha deciso il derby della Mole in Coppa Italia

04 gennaio 2018 Fabio Belli

Il presunto fallo di Khedira su Acquah

C’è stato uno strascico polemico nel derby della Mole, che ha consegnato alla Juventus la semifinale da disputare contro l’Atalanta. Vittoria abbastanza netta della squadra di Max Allegri, reti di Douglas Costa e Mandzukic per il 2-0 finale. Ma proprio la rete del raddoppio dell’attaccante croato è stata contestata fortemente dal Torino, a causa di un precedente fallo del centrocampista Khedira su Acquah. Sullo sviluppo dell’azione è arrivato il 2-0 di Mandzukic, ma l’arbitro Doveri ha interrotto il gioco per rivedere al VAR l’azione. E’ stata però valutata regolare l’entrata di Khedira, con il direttore di gara che ha esplicitamente detto di aver visto Khedira colpire la palla, al momento dell’entrata su Acquah. Una decisione che ha mandato su tutte le furie la panchina del Torino, ma l’arbitro è stato irremovibile ed oltre alla rete che di fatto ha chiuso la partita qualificando la Juventus, è arrivata anche l’espulsione di Sinisa Mihajlovic.

MIHAJLOVIC ESPULSO PER PROTESTE

Non è la prima volta che il tecnico serbo dei granata si fa espellere per proteste, anche nel derby d’andata di campionato il Toro aveva avuto di che recriminare. C’è comunque da valutare l’entrata che anche sui social ha scatenato molte discussioni. Alcuni tifosi, anche del Torino, affermano che Khedira è entrato sul pallone, altri invece vanno oltre alcuni fermo immagine e ritengono che l’irruenza del tedesco avrebbe meritato il calcio di punizione. In molti si sono stupiti del fatto che la revisione al VAR non abbia portato all’annullamento del gol, visto che poi il fermo immagine che viene opposto sembra mettere in luce come il contatto tra Khedira ed Acquah sia netto. Insomma, le polemiche sul VAR sembrano destinate a continuare, anche perché a seconda dell’immagine scelta, sembra cambiare la verità che può essere emersa dall’assistente video. Di sicuro c’è solo che il cammino della Juventus verso quella che sarebbe la sua quarta vittoria in Coppa Italia consecutiva continua.

IL VIDEO DELL'AZIONE DI KHEDIRA SU ACQUAH: ERA FALLO?

