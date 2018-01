Video/ Juventus Torino (2-0): highlights e gol della partita (Coppa Italia, quarti)

Video Juventus Torino (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri troveranno l'Atalanta in Semifinale.

04 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Juventus Torino, quarti Coppa Italia (Foto LaPresse)

Il tabellone delle semifinali di Tim Cup 2017-18 prevede due doppie sfide molto interessanti, quelle tra Atalanta e Juventus, e tra Milan e Lazio. Con le premature eliminazioni di Napoli e Roma, il ruolo di outsider se lo contendono gli orobici e i rossoneri, visto che i biancocelesti erano già approdati in finale nella scorsa edizione. In ogni caso la Vecchia Signora resta la squadra da battere, non a caso i bianconeri si sono aggiudicati le ultime tre edizioni della coppa nazionale e ora puntano al poker. Tra fine gennaio e inizio febbraio avranno a che fare con i ragazzi di Gasperini, ossi durissimi da affrontare soprattutto nelle gare a eliminazione diretta, ne sanno qualcosa il Lione e l'Everton che hanno affrontato la Dea in Europa League, uscendone in maniera piuttosto malconcia. Il tasso tecnico della squadra di Allegri è abbastanza alto per poter tenere testa a qualsiasi avversario, quindi saranno 180 minuti tutti da seguire, l'esito non è affatto scontato tra due delle squadre che giocano meglio a calcio, almeno in Italia.

LE STATISTICHE

In merito alla stracittadina tra Juventus e Torino, diamo un'occhiata un po' più specifica alle statistiche. Possesso palla: 62% Juventus, 38% Torino; i bianconeri hanno avuto in mano le redini del gioco per gran parte del match, soprattutto nella ripresa i granata non hanno combinato quasi nulla in termini di azioni offensive. Tiri in porta: 8 Juventus, 2 Torino; i padroni di casa (si giocava all'Allianz Stadium) non hanno avuto grossi problemi a finalizzare la maggior parte delle manovre, anche se le 5 parate effettuate da Vanja Milinkovic-Savic hanno consentito alla formazione di Mihajlovic di tenere il parziale in bilico fino al raddoppio di Mandzukic. Il Torino può inoltre recriminare per la chance clamorosamente sprecata da Berenguer e per il palo colpito da Niang, con l'attaccante senegalese che ha avuto la possibilità di pareggiare subito i conti dopo che Douglas Costa aveva portato in vantaggio la Juve. Gli uomini di Allegri hanno sviluppato 22 azioni offensive per vie laterali contro le appena 9 dei granata, netta superiorità anche per quanto riguarda il numero di manovre per vie centrali, 17 a 5 per i bianconeri. Giornata negativa per Daniele Baselli che da solo ha perso ben 10 palloni, e inoltre nel tentativo di sporcare la giocata di Dybala ha involontariamente fornito l'assist a Mandzukic per il raddoppio che di fatto ha archiviato la pratica.ù

CLICCA QUI PER IL VIDEO JUVENTUS TORINO (2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA, da video sky)

