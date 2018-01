Chievo Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Bentegodi per la ventesima giornata della Serie A

05 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Chievo Udinese, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

Chievo Udinese, partita che sarà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, si gioca alle ore 18:00 di venerdì 5 gennaio e rappresenta il primo anticipo nella ventesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Prima della sosta si gioca il primo turno nel girone di ritorno: al Bentegodi si affrontano due squadre che arrivano da momenti diversi e che sono separate da 7 punti in classifica. Sulla carta si tratta di una partita che vale punti importanti per la salvezza, ma l’Udinese nell’ultimo periodo è riuscita a fare il salto di qualità e adesso può addirittura permettersi di sognare un piazzamento in Europa League, mentre il Chievo deve guardarsi alle spalle pur avendo un buon margine sulla zona calda. Ad ogni modo saranno in palio punti importanti per quando in primavera bisognerà tirare le somme e capire quale sarà il destino di entrambe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Udinese sarà trasmessa in diretta tv soltanto dalla televisione satellitare a pagamento: i canali sono Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 410881) con la possibilità di assistere alla partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video garantito con Sky Go, applicazione che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Nelle ultime cinque giornate il contesto si è totalmente ribaltato: dopo aver perso contro il Napoli l’Udinese ha iniziato a volare, raccogliendo cinque vittorie consecutive tra le quali i colpi di San Siro (contro l’Inter) e Bologna. Per contro il Chievo, che a fine novembre ha battuto la Spal, ha ottenuto un solo punto in quelle cinque partite pareggiando contro la Roma. Come risultato i veneti, che avevano ben sette punti di vantaggio sui friulani, si trovano ora con la stessa distanza ma sono sotto in classifica, e sono anche la prima squadra ad aver permesso al Benevento di vincere in questo campionato. L’Udinese ha segnato 12 gol nella sua striscia vincente, incassandone appena due: il calendario ha dato una mano ma questa squadra è totalmente diversa da quella allenata da Gigi Delneri. Per l’Udinese si tratta del secondo derby triveneto nel giro di due settimane: il primo era stato vinto 4-0 contro il Verona, il sesto posto dista appena tre lunghezze e dunque ci sono tutti i presupposti per fare la corsa verso una qualificazione in Europa League che, per quelle che erano le premesse della stagione, sarebbe sicuramente incredibile ma a questo punto appare possibile a patto che Oddo e i suoi ragazzi mantengano lo stesso ritmo anche in un girone di ritorno che si preannuncia in ogni caso complicato.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO UDINESE

Rischia Inglese, che a causa di una contusione rischia di rimanere fuori per questa partita. Con lui out, a fare coppia con Pellissier dovrebbe essere Pucciarelli, ma come sempre c’è l’ipotesi di spostare Birsa davanti mandando un altro giocatore a fare il trequartista; con l’assetto normale, a centrocampo ci saranno i soliti noti e cioè Radovanovic da playmaker con Bastien e Perparim Hetemaj che si occuperanno delle mezzali. Tomovic può tornare titolare al centro della difesa con Dainelli che appare favorito su Bostjan Cesar; questo significa che a destra opererebbe Cacciator con Gobbi a sinistra, in porta invece Sorrentino. Solito modulo per l’Udinese che ritrova Samir: il brasiliano completa il reparto arretrato con Danilo e Stryger Larsen che giocano a protezione di Bizzarri, mentre Widmer (due gol consecutivi per lo svizzero) e Alì Adnan copriranno le corsie laterali. In mediana Behrami favorito su Fofana, mentre i due cechi Barak e Jankto agiranno come interni; De Paul sembra in vantaggio su Maxi Lopez, e dunque il ruolo di prima punta sarà di De Paul che sta attraversando un ottimo momento di forma e si è ripreso una maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Chievo riesce ad avvicinare l’Udinese nel pronostico, grazie al fattore campo: secondo l’agenzia di scommesse Snai infatti la vittoria della squadra veneta vale una quota di 2,80 contro il 2,65 che accompagna invece l’affermazione esterna dell’Udinese. Per il pareggio come sempre dovrete giocare il segno X e, qualora ci azzecchiate, il vostro guadagno sarebbe di 3,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per questa partita dello stadio Bentegodi.

