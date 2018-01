Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la ventesima giornata: Dybala, Quagliarella e Insigne

Dybala, attaccante Juventus - LaPresse

C’è un nuovo turno della Serie A pronto ad iniziare, il primo dell’anno 2018, nonché il primo del girone di ritorno. Il campionato di calcio è infatti giunto al giro di boa, nei prossimi cinque mesi si farà decisamente sul serio. Ovviamente, con il ritorno del torneo, si ripresenta puntuale anche il fantacalcio e di conseguenza non potevano mancare i nostri consigli: andiamo a vederli assieme.

I CONSIGLI FANTACALCIO PER LA 20A GIORNATA DI SERIE A

Si comincia presto, precisamente venerdì sera, alle ore 18:00, con la sfida fra il Chievo di Maran e l’Udinese di Oddo, a mani basse, la squadra più in forma del momento. Partiamo proprio dalla compagine di Oddo, dove spiccano i soliti Barak, De Paul, Jankto e Adnan, quattro calciatori molto interessanti in ottica fantacalcio. Fra i clivensi, invece, bene i soliti Birsa e Radovanovic, e attenzione a bomber Inglese, che dovrebbe chiudere la sua esperienza a Verona con la maglia gialloblu, magari con una grande prestazione. Attenzione a quello che succederà alle ore 20:45, quando andrà in scena la sfida dell’Artemio Franchi di Firenze fra i padroni di casa della Fiorentina e gli ospiti dell’Inter. Nella Viola, sempre pericoloso il duo formato da Simone junior (in gol tra l’altro contro il Milan lo scorso weekend), e Federico Chiesa. Bene anche l’esperienza di Thereau davanti, nonché i piedi sopraffini di Veretout. In casa nerazzurra, invece, Skriniar è una sicurezza, e ci aspettiamo anche una grande gara dai due ex, leggasi Borja Valero e Vecino. Infine Icardi: non è in forma, ma come poterlo lasciare in panca?

Spazio quindi alle partite di sabato, giornata che verrà inaugurata dalla gara delle ore 12:30, la sfida Torino-Bologna: per la squadra di Mihajlovic, bene Iago Falque, Berenguer e Rincon. Ancora infortunato Ljajic. Negli emiliani, invece, Destro, Verdi e Donsah sono sempre degli ottimi giocatori per il fantacalcio. Il Milan farà il suo esordio nel 2018, ospitando a San Siro dalle ore 15:00 il Crotone. Fra le fila rossonere, ci aspettiamo la solita grande prova dei due Suso e Bonaventura, nonché i gol del gioiello Cutrone, amatissimo dal popolo meneghino. In casa calabrese, invece, Trotta è sempre fra i più pericolosi, così come il giovane centrocampista Mandragora e l’altro attaccante, Stoian.

La Sampdoria giocherà sabato pomeriggio dalle ore 15:00, volando in casa del Benevento. Continua la straordinaria stagione di Quagliarella, uno dei giocatori più amati da tutti i fantallenatori. Molto bene anche il duo di centrocampo Torreira e Ramirez, mentre Zapata continua a non essere al 100%. Fra le fila giallorosse, invece, diamo una chance a Coda, l’autore della rete che ha regalato la prima vittoria ai campani, e insieme a lui, spazio ai soliti Ciciretti e Cataldi, sempre fra i più positivi. Genoa-Sassuolo sarà la gara del Marassi delle ore 15:00. Negli emiliani, sempre interessante la candidatura di Falcinelli, nonché dell’esterno Politano, in orbita big. In casa rossoblu, invece, diamo spazio ai calciatori più offensivi della rosa, che potrebbero di conseguenza regalare qualche bonus: sceglietene un paio fra Laxalt, Bertolacci, Taarabt e Lapadula.

Il Napoli ospiterà il Verona al San Paolo sabato pomeriggio, e c’è il rischio per i gialloblu di subire una goleada. Puntate quindi sulle armi pesanti dei partenopei, leggasi in particolare Insigne, Hamsik e Mertens, con quest’ultimo che potrebbe sbloccarsi proprio nella prima gara dell’anno. In casa scaligera, invece, ottimo momento di forma per Kean, bene anche Romulo a centrocampo, e Caceres in difesa, in rete contro la Juventus lo scorso weekend. La Lazio farà visita a Ferrara per sfidare la Spal, sabato pomeriggio dalle 15:00. Ciro Immobile è la prima scelta per i biancocelesti, seguito dai soliti Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Nei bianco-azzurri, invece, attenzione all’ex di turno, Floccari, nonché ai soliti esterni Lazzari e Mattiello, giocatori molto interessanti.

Il primo anticipo di domani sarà la sfida dell’Olimpico fra la Roma e l’Atalanta. Proviamo a lasciare in disparte Dzeko per un weekend, e puntiamo invece su Perotti ed El Shaarawy. Non può mancare Kolarov, come ogni turno. Nell’Atalanta, invece, Cristante, Ilicic e Gomez sono le nostre tre scelte. Il Cagliari se la giocherà in casa contro la Juventus sabato sera dalle ore 20:45, ultimo appuntamento del ventesimo turno. Barella cercherà di mettersi in mostra di fronte ad una squadra che lo stima tantissimo: puntate su di lui. Bene anche un altro gioiello del reparto di mezzo sardo, leggasi Faragò, nonché l’attaccante Pavoletti. Nella Juventus puntiamo su Dybala, “sbloccatosi” con una magica doppietta contro il Verona. Bene anche Higuain e Alex Sandro.

