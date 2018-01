Fiorentina Inter/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Franchi, valida per la ventesima giornata della Serie A

05 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fiorentina Inter, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

Fiorentina Inter sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri; anche al Franchi riparte la Serie A 2017-2018 con il girone di ritorno, siamo alla ventesima giornata e si gioca alle ore 20:45 di venerdì 5 gennaio. Anticipo di lusso tra due squadre che aspirano a posizioni europee; per la Fiorentina seconda partita consecutiva, in casa, contro una milanese dopo aver pareggiato contro il Milan, con la sensazione di aver sprecato una bella occasione per avvicinare il sesto posto e staccare allo stesso tempo una concorrente diretta per l’Europa League. L’Inter ha chiuso un dicembre terribile nel quale ha fatto appena 5 punti, segnando un solo gol nelle ultime quattro partite e staccandosi dal primo posto in classifica; i nerazzurri restano comunque in ampio contatto con la Champions League ma per alimentare le speranze di scudetto dovranno tornare a far girare il motore al massimo, magari anche con l’aiuto di qualche nuovo innesto sul mercato.

FIORENTINA INTER, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Inter viene trasmessa in diretta tv sulle due televisioni a pagamento: sul satellite appuntamento sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (con codice d’acquisto 410836), mentre sul digitale terrestre dovete andare su Premium Sport e Premium Sport HD. In entrambi i casi avrete la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi le rispettive applicazioni - Sky Go e Premium Play - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

La Fiorentina sta più o meno girando, anche se continua ad attraversare qualche difficoltà di troppo: imbattuta da sette partite, ha però vinto soltanto due volte in questa striscia e sono tanti i punti lasciati per strada, per esempio i pareggi contro Spal e Genoa. Se non altro Stefano Pioli ha trovato solidità difensiva, sotto forma di un’imbattibilità durata 499 minuti fino al gol di Calhanoglu; appena tre i gol subiti nelle sette partite senza sconfitte, ma ora bisogna alzare il tiro perchè nel girone di andata la squadra ha avuto modo di conoscersi e amalgamarsi, preparandosi alla lunga volata europea. L’Inter come detto è in crisi: eliminati anche dalla Coppa Italia, i nerazzurri si sono improvvisamente bloccati dopo il 5-0 al Chievo e, come era accaduto anche due anni fa, hanno pagato il finale dell’andata con punti persi nei confronti delle prime. Adesso il Napoli e la Juventus sono lontani due partite piene; lo scudetto ad Appiano Gentile non è mai stato nei piani, ma questa Inter deve sicuramente stare attenta a non tirare troppo la corda per non vivere la stessa situazione delle stagioni recenti. Sulla carta Luciano Spalletti e il suo gruppo hanno tutto per lottare ancora con le migliori, e in questo senso la Fiorentina dovrà essere battuta come era stato nella partita di andata, terminata a San Siro con un netto 3-0.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

L’unico dubbio per la Fiorentina è legato alle condizioni di German Pezzella, uscito malconcio lo scorso sabato: se l’argentino non riuscirà a recuperare è pronto Vitor Hugo, che farà coppia con Astori al centro della difesa lasciando invece Laurini e Biraghi sulle corsie laterali. Non cambia nulla in mediana dove Badelj gioca in posizione di playmaker avvalendosi della collaborazione di Benassi e Veretout, un reparto che ha funzionato fin dal principio e che ora è il punto di forza della squadra. Davanti torna titolare Federico Chiesa: giocherà a destra con Thereau a sinistra, al centro invece Giovanni Simeone che dopo aver segnato contro il Milan (sesto gol in campionato) proverà a ripetersi contro l’altra squadra di Milano. Inter che deve ancora fare a meno di Miranda e D’Ambrosio: vanno dunque verso la conferma Joao Cancelo e Ranocchia, con Skriniar che come sempre si posizionerà al centro e Santon che dovrebbe avere la meglio su Dalbert e Nagatomo per la corsia mancina. Due grandi ex viola come Matias Vecino e Borja Valero formeranno la colonna portante della formazione: l’uruguaiano in mediana al fianco di Gagliardini, lo spagnolo come sempre da trequartista tattico al centro di una linea nella quale ovviamente Candreva e Perisic saranno gli esterni. Icardi sarà schierato nel ruolo di prima punta, nel secondo tempo possibile vedere Eder ma anche il giovane Karamoh che scalpita per avere qualche minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Il brutto momento vissuto dall’Inter non intacca i favori del pronostico, anche su un campo difficile come quello del Franchi: secondo l’agenzia di scommesse Snai la quota sul segno 2, per la vittoria dei nerazzurri, vale 2,45 mentre il segno 1 che accompagna la vittoria interna della Fiorentina è dato ad un valore di 2,80. E’ il segno X che dovrete giocare per il pareggio e, in questo caso, il vostro guadagno sarebbe di 3,40 volte la somma che avrete deciso di investire sulla partita di Serie A.

© Riproduzione Riservata.