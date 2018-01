Pagelle/ Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 20^ giornata, primo tempo)

Pagelle Fiorentina Inter: fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi in programma per la 20^ giornata del Campionato di Serie A. Chi sono stati i migliori e i peggiori?.

05 gennaio 2018 Federico Giuliani

LE pagelle di Fiorentina Inter (LaPresse)

Eccoci con i voti di Fiorentina Inter relativi alla prima frazione di gioco. Il primo tempo di Fiorentina-Inter termina con il risultato di 0-0. Partiamo dalle formazioni. La Fiorentina conferma il 4-3-3 della vigilia con Simeone supportato da Thereau e Chiesa, Badelj in cabina di regia e fasce affidate ai terzini Laurini e Biraghi. Nell'Inter Spalletti stupisce tutti con una scelta inaspettata. Non c'è Candreva, che parte dalla panchina; al suo posto Joao Mario. Per il resto Santon e Gagliardini preferiti rispettivamente a Nagatomo e Brozovic. Pronti, via. La Fiorentina sfiora subito il gol al 2' dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra: Astori (voto 6) prolunga di testa per la deviazione sporca di Simeone che non inquadra lo specchio della porta da pochi passi. Gli uomini di Pioli partono a mille e al 6' costruiscono un'altra clamorosa occasione: lo scatenato Simeone parte in contropiede, sterza su Ranocchia (voto 5) e apparecchia sulla destra per Chiesa. La conclusione dell'esterno termina alta di pochissimo. All'8' Veretout (voto 6) attiva il radar e mette in mezzo un traversone tagliato per la torsione di Simeone (voto 6,5), che non inquadra la porta sotto gli occhi di un Handanovic (sv) sorpreso. Al 13' altra enorme occasione per i padroni di casa: Chiesa sbaglia l'apertura per Thereau (voto 6) ma Ranocchia (voto 5) scivola clamorosamente mettendo il francese a tu per tu con Handanovic. Per fortuna dei nerazzurri, l'ex Chievo e Udinese spara alto da posizione più che favorevole. Il primo squillo dell'Inter arriva al 16' con una telefonata di Gagliardini (voto 5,5) bloccata in due tempi da Sportiello (voto 6). L'estremo difensore viola risponde presente anche poco dopo sul tentativo direttamente dalla bandierina di Joao Cancelo (voto 5,5). Ultima azione degna di nota: un tiro da distanza siderale di Vecino (voto 6) neutralizzato ancora una volta da Sportiello.

VOTO PARTITA 6,5 - Ritmi alti fin dalle prime battute di gioco. I padroni di casa sono molto aggressivi e creano diverse chance interessanti. Pochi momenti di pausa.

VOTO FIORENTINA 6,5 - Inizio scoppiettante con almeno tre nitide palle gol, poi una leggera flessione. Nel finale i viola tornano a spingere forte. MIGLIORE FIORENTINA SIMEONE 6,5 - Un incubo per la difesa nerazzurra. Il Cholito si mangia un gol già fatto ma in compenso ha il merito di far andare in confusione Ranocchia. PEGGIORE FIORENTINA BIRAGHI 5,5 - Un paio di errori tecnici e poche discese ad accompagnare la manovra offensiva. Ha dimostrato di poter fare meglio.

VOTO INTER 5 - C'è poco da salvare in un primo tempo anonimo. La difesa traballa pericolosamente mentre in attacco Icardi non ha rifornimenti degni del suo nome. MIGLIORE INTER VECINO 6 - Prova a cucire i reparti ma quasi sempre predica nel deserto. Un tiro insidioso verso la fine del primo tempo. PEGGIORE INTER RANOCCHIA 5 - Serata da dimenticare. Perde Simeone un paio di volte, viene ammonito per colpa dello stesso Cholito e commette un errore che per poco non consente a Thereau di sbloccare il match.

VOTO ARBITRO (Valeri) 6 - Due cartellini gialli estratti - per Borja Valero e Ranocchia - entrambi giusti. Per il resto, nient'altro da segnalare.

