Probabili formazioni/ Cagliari Juventus: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 20^ giornata)

05 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Cagliari Juventus sarà il posticipo che chiuderà la ventesima giornata di Serie A e manderà il campionato in vacanza per due settimane. Alla Sardegna Arena si giocherà infatti domani sera alle ore 20.45: una trasferta da non sottovalutare per la Juventus, sul campo di un Cagliari che per ora è perfettamente in linea con l’obiettivo di una salvezza abbastanza tranquilla. I bianconeri però restano superiori e soprattutto sono in un ottimo periodo di forma, come dimostra la striscia aperta di vittorie: Massimiliano Allegri naturalmente non ha intenzione di fermarsi proprio prima della sosta. Andiamo allora a vedere quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Cagliari Juventus: i dubbi, le scelte e le mosse dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Juventus sarà naturalmente visibile su entrambe le piattaforme televisive a pagamento: per quanto riguarda il satellite, l’appuntamento sarà su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, mentre i canali di riferimento sul digitale terrestre saranno Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD. Per i rispettivi abbonati ci sarà anche la possibilità della diretta streaming video tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-JUVENTUS

LE MOSSE DI LOPEZ

Il Cagliari non arriva nelle migliori condizioni a una partita così delicata: Joao Pedro e Miangue sono squalificati, Dossena è infortunato e sono ancora da verificare le condizioni di Cragno e Barella, che dunque verosimilmente troveranno posto al massimo in panchina. Tutto questo considerato, il modulo di partenza per i sardi dovrebbe essere il 3-5-2, con Rafael fra i pali protetto da una retroguardia a tre composta da Romagna, Andreolli (favorito su Pisacane) e Ceppitelli; a centrocampo molto dipenderà proprio da Barella, ma l’assetto più probabile vede Van Der Wiel a destra, l’ex Padoin esterno sinistro e in mezzo Cigarini supportato dalle mezzali Faragò e Ionita, per un reparto folto che proverà a sfruttare la superiorità numerica. Infine l’attacco dove, a causa dell’assenza di Joao Pedro, non dovrebbero esserci dubbi sulla coppia formata da Farias e Pavoletti.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sta meglio Massimiliano Allegri, ma pure in casa Juventus ci sono alcune situazioni da valutare, come quelle di De Sciglio e Cuadrado oltre a Buffon, che però è stato sostituito molto bene da Szczesny. Le alternative comunque non mancano e dunque anche i dubbi per l’allenatore: in difesa le certezze sono Barzagli e Benatia, mentre si profilano ben due ballottaggi, uno fra Chiellini e Rugani per completare la coppia centrale, l’altro fra Alex Sandro e Asamoah come terzino sinistro. A centrocampo dovrebbero essere titolari Khedira e Pjanic, la terza maglia sarà invece contesa fra Marchisio e Matuidi. Infine grande attenzione al tridente d’attacco che dovrebbe essere di lusso, con Dybala e Mandzukic al fianco di Higuain punta centrale: la Juventus sbarca in Sardegna con intenzioni molto bellicose.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS: IL TABELLINO

CAGLIARI (3–5-2): Rafael; Romagna, Andreolli, Ceppitelli; Van der Wiel, Faragò, Cigarini, Ionita, Padoin; Farias, Pavoletti. All: Lopez.

A disposizione: Cragno, Crosta, Pisacane, Capuano, Barella, Deiola, Cossu, Giannetti, Sau, Melchiorri.

Indisponibili: Dessena.

Squalificati: Miangue, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Mandzukic. All: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, De Sciglio, Asamoah, Rugani, Lichtsteiner, Sturaro, Marchisio, Bentancur, Douglas Costa, Bernardeschi, Cuadrado.

Indisponibili: Howedes, Buffon.

Squalificati: -

