Probabili formazioni/ Fiorentina Inter: quote, le ultime novità live (Serie A 20^ giornata)

Probabili formazioni Fiorentina Inter: quote e ultime novità live sui moduli e i titolari per l’anticipo di Serie A all’Artemio Franchi, 20^ giornata

05 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Fiorentina Inter: un precedente con Valero gigliato (LaPresse)

Fiorentina Inter alle ore 20.45 è un anticipo decisamente gustoso per la ventesima giornata di Serie A: appuntamento allo stadio Artemio Franchi per la sfida fra i padroni di casa dell’ex Stefano Pioli e i nerazzurri allenati dal toscano Luciano Spalletti. La classifica parla chiaro: la Fiorentina ha bisogno di punti nella lotta molto affollata per il sesto e il settimo posto, le ultime posizioni utili per accedere all’Europa League della prossima stagione; l’Inter invece ha bisogno di rilanciare la propria corsa, se non per lo scudetto almeno per il quarto posto che è l’obiettivo fondamentale in questo campionato per i nerazzurri. Andiamo allora a vedere quali sono le notizie circa le probabili formazioni di Fiorentina Inter: a poche ore dal match, tutto sui dubbi, le scelte e le mosse dei due allenatori.

QUOTE E PRONOSTICO

Se voleste puntare sulla partita dello stadio Franchi, l’agenzia di scommesse Snai ci propone un pronostico decisamente equilibrato, con differenze ridotte fra i tre segni e l’Inter di pochissimo favorita. Andando a vedere le quote, infatti, si scopre che il segno 2 per la vittoria appunto dei nerazzurri pagherebbe 2,60 volte la posta in palio, mentre per il segno X che identifica il pareggio si sale a 3,25, mentre la quota di 2,75 è quella per il segno 1 che indica naturalmente un successo casalingo da parte della Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

LE SCELTE DI PIOLI

Rosa quasi al completo per Stefano Pioli, anche se non tutti i suoi giocatori sono al top. Notizie comunque positive per la Fiorentina, che questa sera dovrebbe scendere in campo di fatto con la sua migliore versione, a cominciare dal tridente offensivo composto da Chiesa e Thereau ai fianchi del centravanti Simeone, che da bambino era di casa ad Appiano Gentile quando il papà giocava per l’Inter. Anche a centrocampo sembra essere tutto chiaro, con il terzetto formato dal perno centrale Badelj e dalle due mezzali, l’ex nerazzurro Benassi e il francese Veretout: sarà affascinante il confronto con la mediana dell’Inter dove ci sono ben due ex gigliati. I dubbi per mister Pioli si concentrano comunque in difesa, anche a causa delle condizioni precarie di alcuni giocatori del reparto arretrato: Pezzella non è al top e potrebbe dunque essere sostituito da uno fra Vitor Hugo e Milenkovic al fianco di Astori nella coppia centrale davanti a Sportiello, mentre i terzini dovrebbero essere Laurini a destra e dall’altra parte Biraghi, cresciuto nel vivaio dell’Inter.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Anche per Luciano Spalletti le difficoltà si concentrano in difesa, a causa delle assenze che riguardano tutte la retroguardia. Di conseguenza agiranno Ranocchia e Skriniar davanti ad Handanovic, con terzino destro Cancelo che sembra stia guadagnando sempre più posizioni nelle gerarchie del tecnico nerazzurro e sulla fascia sinistra il ballottaggio fra Santon e Nagatomo. Da centrocampo in su invece La Rosa è di fatto al completo e il dubbio è quello ormai classico fra Gagliardini e Brozovic, con l’italiano che appare favorito sul croato per agire al fianco dell’ex Vecino. La serata sarà speciale per l’uruguaiano, ma forse ancora di più per Borja Valero che dovrebbe ricoprire i panni del trequartista centrale nel 4-2-3-1 interista, che per il resto va sul sicuro in attacco con Candreva esterno destro, Perisic a sinistra e punta centrale il capitano Mauro Icardi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): 57 Sportiello; 2 Laurini, 20 Pezzella, 13 Astori, 3 Biraghi; 24 Benassi, 5 Badelj, 17 Veretout; 25 Chiesa, 9 Simeone, 77 Thereau. All: Pioli.

A disp: 97 Dragowski, 22 Cerofolini, 31 Vitor Hugo, 76 Gaspar, 4 Milenkovic, 15 Maxi Olivera, 6 Sanchez, 19 Cristoforo, 8 Saponara, 10 Eysseric, 28 Gil Dias, 30 Babacar.

Indisponibili: -

Squalificati: -

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 21 Santon; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi. All: Spalletti.

A disp: 27 Padelli, 46 Berni, 29 Dalbert, 55 Nagatomo, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti.

Indisponibili: Vanheusden, Miranda, D’Ambrosio.

Squalificati: -

