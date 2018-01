Probabili formazioni/ Milan Crotone: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 20^ giornata)

Probabili formazioni Milan Crotone: diretta tv, orario: i moduli e i possibili titolari, le notizie live alla vigilia della partita di Serie A per la 20^ giornata

05 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Milan Crotone (LaPresse)

Milan Crotone si giocherà domani pomeriggio alle ore 15.00 nella ventesima giornata di Serie A. A San Siro una partita da non sbagliare per i rossoneri, che ultimamente hanno mostrato qualche segnale di miglioramento ma che senza una vittoria ripiomberebbero nel grigiore e nelle polemiche appena prima della sosta. Proverà a fare uno scherzetto il cuore nerazzurro Walter Zenga, anche perché il suo Crotone ha grande bisogno di punti per la salvezza. Andiamo allora a vedere quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Crotone: i dubbi, le scelte e le mosse dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CROTONE

LE MOSSE DI GATTUSO

Partita da non sbagliare per il Milan. In difesa tutto è deciso, anche perché alcuni infortuni hanno drasticamente ridotto le scelte: dunque davanti a Gigio Donnarumma ci sarà la coppia Bonucci-Romagnoli, con Calabria terzino destro e Rodriguez sulla corsia mancina. I dubbi cominceranno ad aumentare a centrocampo, che potrebbe essere composto per intero da ex Atalanta con Kessie, Montolivo in cabina di regia e Bonaventura, ma come perno centrale potrebbe trovare spazio anche Biglia. I maggiori dubbi sono in attacco, dove tra le condizioni precarie di Kalinic e un Andre Silva che in campionato non ha ancora mai segnato potrebbe giocare Cutrone come punta centrale, con Suso sicuramente a sinistra mentre a destra si profila un ballottaggio fra Borini e Calhanoglu, rilanciato dal gol a Firenze.

LE SCELTE DI ZENGA

Modulo 4-3-3 anche per il Crotone, che proverà a mettere qualche brivido ai rossoneri approfittando anche della situazione psicologica del Milan, che resta per così dire convalescente. Per Walter Zenga le certezze in difesa sono il portiere Cordaz, la coppia centrale composta da Ceccherini e dal rientrante Ajeti e il terzino sinistro Martella, mentre dall’altra parte potrebbe esserci un ballottaggio fra Faraoni e Sampirisi. Le idee del tecnico dei calabresi sembrano essere chiarissime a centrocampo, dove dovrebbe agire il terzetto composto da Rohden, Barberis e Mandragora, in attacco c’è invece una maglia ancora da assegnare ed è quella che sarà contesa da Trotta e Tonev come esterno destro, al fianco della punta centrale Budimir e di Stoian come ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CROTONE: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Borini, Cutrone, Suso. All: Gattuso.

A disposizione: A. Donnarumma, Antonelli, Musacchio, Zapata, Biglia, Locatelli, Calhanoglu, Andre Silva, Kalinic.

Indisponibili: Storari, Mauri, Paletta, Conti, Abate.

Squalificati: -

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Budimir, Stoian. All: Zenga.

A disposizione: Festa, Viscovo, Sampirisi, Cabrera, Pavlovic, Izco, Crociata, Romero, Tonev, Kragl, Suljic, Simy.

Indisponibili: Nalini, Tumminello, Simic.

Squalificati: -

