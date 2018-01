Probabili formazioni/ Napoli Verona: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 20^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Verona: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti che si affrontano allo stadio San Paolo per la ventesima giornata del campionato di Serie A

05 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Verona, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Verona è una delle partite valide per la ventesima giornata della Serie A 2017-2018: allo stadio San Paolo le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 di sabato 6 gennaio. I partenopei iniziano di fatto la difesa del titolo di campioni d’inverno, che potrebbe portare a uno scudetto atteso 28 anni; il morale non è al top perchè martedì sera è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia con un altro obiettivo stagionale sfumato. Il Verona, reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus, ha perso le ultime due incassando 7 reti, ma contro i campioni d’Italia ha dato segnali confortanti sul piano della voglia e dell’intensità: tutto brodo utile per la corsa alla salvezza, nella quale al momento gli scaligeri stanno ancora inseguendo. Vediamo dunque in che modo le due squadre possono disporsi sul terreno di gioco sabato pomeriggio, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli Verona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Verona viene trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 2, oppure su Premium Sport e Premium Sport HD; dunque gli abbonati alle due piattaforme potranno gustare la partita dello stadio San Paolo, con la possibilità di seguirla anche in diretta streaming video attivando, senza costi aggiuntivi, la rispettiva applicazione (Sky Go o Premium Play) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

GLI 11 DI SARRI

Non ha sostanzialmente dubbi Maurizio Sarri circa la formazione da mandare in campo: forse solo uno, che riguarda le condizioni di Hysaj che nel corso della partita di Coppa Italia ha accusato un problema fisico, pur rimanendo in campo per permettere al suo allenatore di inserire Allan. L’albanese stringe i denti: non dovesse farcela, pronto Maggio che agirà sulla corsia destra con Mario Rui che, scontato il turno di squalifica, si riprende il posto di terzino sinistro già occupato martedì. A questo proposito, Sarri cambierà almeno sei degli uomini che hanno iniziato la partita contro l’Atalanta: in difesa si rivedono Pepe Reina e Raul Albiol, a centrocampo spazio ad Allan sulla mezzala destra e Jorginho come playmaker davanti al settore arretrato, davanti Mertens da falso nove e Lorenzo Insigne a sinistra. Confermati Koulibaly e Hamsik così come Callejon; difficile vedere Zielinski dal primo minuto, il polacco - che in ogni caso rimane in ballottaggio con Allan, come è sempre stato - in questa seconda parte di stagione potrebbe invece essere utilissimo come cambio degli esterni nel tridente, così da far rifiatare più spesso i titolarissimi. Posizione che non a caso ha ricoperto in Coppa Italia, iniziando a sinistra e scalando poi a destra con l’ingresso di Insigne e Allan per Callejon e Ounas.

LE SCELTE DI PECCHIA

Anche Fabio Pecchia ha le idee chiare: il suo Verona sta funzionando al netto di qualche pausa, dunque il modulo 4-4-2 verrà confermato e gli undici in campo dal primo minuto dovrebbero essere gli stessi che hanno affrontato la Jvuentus. Il che significa ancora la coppia Bessa-Kean davanti: l’italo-brasiliano di scuola Inter sarà una sorta di seconda punta a supporto del giovane vercellese, tornando all’antica (nella Primavera nerazzurra giocava sulla trequarti). Alle spalle di questo duo ecco Buchel e Bruno Zuculini che sono due centrali di qualità; la corsa e l’interdizione arrivano dalla presenza di Romulo, che parte come esterno destro ma di fatto darà una grossa mano nel settore nevralgico del campo. Dall’altra parte Verde è invece un attaccante aggiunto: con Caceres che slitta sulla linea dei centrocampisti in fase di possesso palla, il Verona può diventare una sorta di 3-4-3 con la difesa che, composta da Antonio Caracciolo e Heurtaux come centrali e Alex Ferrari come terzini, si può disporre a tre quando gli scaligeri cercheranno di avanzare il loro baricentro. Ovviamente restano da valutare alcune alternative come Pazzini e Valoti, o come Fares; sempre fuori dai giochi Cerci che sarebbe servito molto in questa partita, il portiere invece sarà Nicolas.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Ni. Maksimovic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Gaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik

VERONA (4-4-2): 1 Nicolas; 28 A. Ferrari, 12 Ant. Caracciolo, 75 Heurtaux, 26 Caceres; 2 Romulo, 5 B. Zuculini, 77 Buchel, 7 Verde; 24 Bessa, 9 Kean

A disposizione: 17 Silvestri, 69 Souprayen, 97 Felicioli, 37 Bearzotti, 23 Calvano, 4 Laner, 8 Fossati, 14 F. Zuculini, 93 Fares, 27 Valoti, 21 Lee Seung-Woo, 11 Pazzini

Allenatore: Fabio Pecchia

Squalificati: -

Indisponibili: Brosco, Zaccagni, Cerci

