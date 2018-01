Probabili formazioni/ Roma Atalanta: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 20^ giornata)

05 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Roma-Atalanta (LaPresse)

Roma Atalanta sarà sicuramente una delle partite più interessanti di domani nella ventesima giornata di Serie A. All’Olimpico alle ore 18.00 infatti i giallorossi dovranno andare alla ricerca di una vittoria per uscire da un periodo difficile, che ha allontanato la caccia allo scudetto per gli uomini di Eusebio Di Francesco; tuttavia dovranno provarci contro un’Atalanta sempre pericolosa per chiunque e che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo avere eliminato in settimana dalla Coppa Italia il Napoli andando a vincere al San Paolo. Andiamo allora a vedere quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Atalanta: i dubbi, le scelte e le mosse dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ATALANTA

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Partita delicata per la Roma, di conseguenza Di Francesco non dovrebbe fare calcoli, anche perché dopo ci sarà la settimana di pausa e il turnover non avrebbe comunque utilità. Questo non toglie che in casa Roma ci sia ancora qualche dubbio da sciogliere, tranne che in difesa dove tutto dovrebbe essere già definito, con Alisson in porta protetto da una retroguardia a quattro con Fazio e Manolas centrali, Florenzi terzino destro e Kolarov a sinistra. A centrocampo invece l’unica certezza dovrebbe essere De Rossi: infatti Strootman se la gioca con Pellegrini, che non sta certo sfigurando al cospetto dell’olandese quest’anno, mentre un altro possibile ballottaggio è quello fra Nainggolan e Gerson, con il belga che potrebbe pagare anche gli ultimi giorni non esattamente tranquilli per lui. In attacco le certezze sono Dzeko in posizione centrale e Perotti, mentre per completare il tridente El Shaarawy dovrebbe essere preferito a Schick, che non riesce ancora ad esplodere.

LE SCELTE DI GASPERINI

Anche Gasperini non dovrebbe fare calcoli: la sua Atalanta sta bene e proverà a firmare un altro colpaccio prima della sosta, anche se certamente i nerazzurri dal punto di vista fisico saranno più stanchi dei giallorossi. Di contro però stanno meglio dal punto di vista psicologico e ciò potrebbe rivelarsi prezioso per l’Atalanta. Ci sono però ancora dubbi di formazione da risolvere per il Gasp, a cominciare dalla difesa dove l’ex Toloi e Palomino si giocano l’ultima maglia da titolare per completare il reparto a tre davanti a Berisha con Caldara e Masiello. A centrocampo Freuler è favorito su De Roon al fianco di Cristante, che in questa stagione è intoccabile, mentre gli esterni dovrebbero essere Hateboer a destra e Spinazzola a sinistra. Possibile ballottaggio tutto sloveno sulla trequarti, con Ilicic comunque favorito su Kurtic sulla scia di tante ottime prestazioni recenti, davanti naturalmente il tandem Gomez-Petagna, con il Papu che dopo un lungo digiuno ha segnato nelle ultime due partite.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Perotti, Dzeko, El Shaarawy. All: Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Moreno, Bruno Peres, Emerson, Gerson, Gonalons, Pellegrini, Under, Schick.

Indisponibili: Defrel, Karsdorp.

Squalificati: -

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Petagna. All: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Palomino, Mancini, Castagne, Gosens, De Roon, Haas, Kurtic, Schmidt, Cornelius, Vido, Orsolini.

Indisponibili: -

Squalificati: -

