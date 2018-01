Probabili formazioni Serie A/ I moduli, le scelte e i dubbi degli allenatori (20a giornata)

Non si ferma il calcio in Italia, e continua il periodo di partite nelle festività natalizie e di inizio anno. Nelle prossime ore si terrà la ventesima giornata, con le squadre che giocheranno di venerdì e di sabato, in concomitanza con il giorno dell’Epifania. Andiamo quindi a vedere insieme le ultime notizie circa gli schieramenti che i vari tecnici manderanno in campo nelle prossime ore, ricordando che si inizia quest’oggi, con i due anticipi delle ore 18:00 e 20:45, e che si proseguirà poi con tutte le sfide del sabato, in cui verrà completato questo turno.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHIEVO-UDINESE

La sfida del Bentegodi fra Chievo e Udinese sarà il primo anticipo di oggi. Maran deve riprendersi dopo la capitolazione subita per mano del Benevento: spazio al solito 4-3-1-2 con Birsa nella classica posizione di trequartista, e con Pellissier e Inglese coppia d’attacco. Oddo replicherà con il 3-5-2 che tante risposte positive gli sta dando in queste ultime giornate, quindi De Paul e Lasagna in zona più avanzata, con la regia affidata a Behrami, e Adnan e Widmer larghi sulle fasce.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-INTER

La Fiorentina ospiterà all’Artemio Franchi dalle ore 20:45 di questa sera l’Inter di Spalletti. Rosa al completo per la Viola, che affronterà quindi i nerazzurri con il 4-3-3, con Chiesa, Simone e Thereau tridente d’attacco, con Biraghi arretrato a ruolo di terzino di sinistra, e in regia il solito Badelj. Fra le fila meneghine, nessuna novità di rilievo, se non la solita assenza di Miranda e D’Ambrosio, sostituiti da Ranocchia e Cancelo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-BOLOGNA

Il sabato della ventesima giornata inizierà con il match delle 12:30 Torino-Bologna. Mihajlovic deve fare a meno ancora di Ljajic e Ansaldi e dovrebbe mancare anche il gioiello Edera. 4-3-3 per i granata con Iago Falque e Berenguer larghi sugli esterni, e Niang al centro dell’attacco. Nel Bologna, invece, mancherà il solo squalificato Poli. Anche Donadoni opta per il 4-3-3, con Verdi, Palacio e Destro tridente più offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BENEVENTO-SAMPDORIA

De Zerbi spera di proseguire il cammino iniziato lo scorso weekend con il successo contro il Chievo. Giallorossi in campo con un 3-4-3 dove potrebbe mancare fra i titolari Ciciretti, non al 100%, con Coda, entrato nella storia del calcio dopo la rete vittoria, in mezzo all’attacco, affiancato da Brignola e D’Alessandro. La Samp replicherà con il suo classico 4-3-1-2 dove davanti avremo la coppia Quagliarella-Caprari, con Zapata ancora out per infortunio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-SASSUOLO

Genoa in campo sabato pomeriggio dalle ore 15:00 per ospitare al Marassi il Sassuolo. Ballardini sceglie il 3-5-2 con Pandev e Taarabt in attacco, e Rosi e Laxalt sui due esterni. Iachini dovrebbe invece rispondere con un 4-3-3 dove mancherà Berardi, le cui condizioni fisiche verranno valutate nelle prossime ore. Politano, Falcinelli e Ragusa saranno i tre giocatori davanti, con Magnanelli in cabina di regia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-CROTONE

Il Milan giocherà in casa contro il Crotone sabato pomeriggio, e Gattuso potrebbe puntare su Cutrone al centro del tridente d’attacco, con Suso e Borini sugli esterni. A centrocampo, vantaggio di Montolivo su Biglia, mentre in difesa dovrebbe vedersi Calabria dal primo minuto, con Abate che si accomoda quindi in panca. Cutrone che si presenterà al Meazza con un 4-3-3, con Budimir, Trotta e Stoian davanti e Mandragora intermedio di sinistra a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-VERONA

Napoli in campo al San Paolo domani pomeriggio. Cambia davvero poco Sarri, e questa non è di certo una notizia, con Mario Rui sulla fascia sinistra, che torna dopo la squalifica, Hisaj a destra e Allan a centrocampo, in vantaggio su Zielinski. Verona con un 4-2-3-1 dove Kean sarà la punta di riferimento, Bessa il trequartista, e Romulo e Verde i due esterni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPAL-LAZIO

Trasferta a Ferrara per la Lazio di Inzaghi, che sfiderà i padroni di casa della Spal con il solito 3-5-1-1 dove Immobile sarà il giocatore più avanzato dell’undici di Inzaghi, Luis Alberto sulla trequarti, e Lulic e Marusic i due esterni di centrocampo. Out Caicedo. Nella Spal, invece, 3-5-2 con Floccari e Antenucci coppia d’attacco, mentre le due fasce saranno come al solito occupate da Lazzari e Mattiello.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-ATALANTA

Roma in campo all’Olimpico per la prima dell’anno, con i giallorossi che si schiereranno con un 4-3-3, con Dzeko confermato punta centrale, e Schick e Perotti sugli esterni: Di Francesco manda quindi El Shaarawy in panca, lasciando spazio al gioiello della nazionale ceca. A centrocampo, Pellegrini in vantaggio su Strootman, mentre in difesa potrebbe mancare Manolas, non al 100%: al suo posto, Juan Jesus. Nerazzurri con il 3-4-1-2 con Masiello in difesa, viste le condizioni incerte di Palomino. Resto della formazione come da copione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-JUVENTUS

Per la prima dell’anno, Allegri dovrebbe dare nuovamente fiducia a Dybala, schierato sulla linea dei trequartisti a fianco di Mandzukic, e dietro a Higuain. Pjanic dovrebbe dare forfeit, al suo posto giocherà il giovane Bentancur, mentre in difesa, Barzagli a riposo, con Alex Sandro e Lichtsteiner sulle due fasce. In porta dovrebbe giocare ancora una volta Szczesny. Cagliari senza gli squalificati Joao Pedro e Miangue, nonché l’infortunato Dessena. Pronto un 3-5-2 con Farias e Pavoletti davanti, con l’ex Padoin sull’out di sinistra e Faragò a destra.

