Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (20^ giornata)

Il campionato di Serie A 2017-2018 non conosce soste: il 2018 riparte con la ventesima giornata, quella cioè che apre il girone di ritorno e che anticiperà una sosta in un torneo che da ottobre a oggi si è disputato a ritmi davvero serrati. L’Epifania porterà con sè la maggior parte della giornata, ma venerdì 5 gennaio si parte subito con due anticipi: al Bentegodi si gioca infatti Chievo-Udinese (ore 18:00), in serata - alle ore 20:45 - sarà l’Artemio Franchi ad aprire le sue porte per l’affascinante Fiorentina-Inter. Contesti diversi: da una parte una sfida per la salvezza, almeno sulla carta visto che l’Udinese occupa oggi le prime posizioni della classifica, dall’altra invece due squadre ambiziose e che puntano alle posizioni europee, con i nerazzurri che sperano di restare nelle prime quattro per tornare a giocare la Champions League. Possiamo andare a vedere allora quello che potrebbe aspettarci in campo in queste interessanti partite.

CHIEVO-UDINESE

Strano percorso quello delle due squadre: solo poco più di un mese fa il Chievo aveva sette punti di vantaggio sull’Udinese ed era ampiamente salvo, oggi i ruoli si sono invertiti con i friulani che nelle ultime cinque partite hanno fatto 15 punti contro il singolo punto dei veneti. Di fatto al Bentegodi sono in campo la squadra più in forma del campionato e quella che sta facendo più fatica; al momento il Chievo ha ancora un certo margine sulla zona calda ma con una fine autunno disastrosa è riuscita a scialacquare tutto il vantaggio che aveva. Adesso i crediti sono finiti e bisogna riprendere la marcia; non sarà facile contro un’Udinese che, contando anche la Coppa Italia, da quando è arrivato Massimo Oddo ha vinto sei delle otto partite giocate, perdendo solo due volte contro il Napoli e sempre per 0-1. Si prospetta dunque un interessante e acceso derby triveneto: attenzione perchè i friulani, con l’aiuto dagli altri campi, potrebbe ritrovarsi sesta al termine di questa giornata e dunque in piena zona Europa League, sicuramente un risultato inaspettato per quelle che erano le premesse e per come erano andate le ultime stagioni, sicuramente sofferte e di basso profilo.

FIORENTINA-INTER

Situazione simile al Franchi, anche se la Fiorentina non sta certo tenendo il passo dell’Udinese: i viola non perdono da sette partite, ma i punti raccolti in questa serie sono soltanto 11. In assoluto non è certamente male e la striscia di imbattibilità dimostra come l’ex Stefano Pioli sia riuscito a trovare una chiave per la sua squadra, ma qualche pareggio di troppo ha impedito alla Fiorentina di spiccare davvero il volo e inserirsi concretamente nelle prime posizioni. Resta comunque una realtà in crescita, e che certamente può migliorare ancora se consideriamo un’età media verde e un gruppo che si sta ancora conoscendo; l’Inter ha avuto un pessimo mese di dicembre come era accaduto in epoca recente, ottenendo appena 5 punti nelle ultime cinque partite; un calo fisico importante per la squadra di Luciano Spalletti, che è passata dal lottare per lo scudetto al timore di perdere anche il quarto posto (Roma e Lazio hanno sempre una partita in meno). Un mese che è costato anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, e che ha minato qualche certezza; tuttavia per i nerazzurri si aprono ora le possibilità di andare sul mercato a prendere qualche giocatore che possa essere funzionale per il progetto e permetta di ampliare una rosa che, pur senza le coppe, appare corta in qualche ruolo chiave e ha dunque bisogno di elementi di qualità ed esperienza che facciano rifiatare alcuni dei titolarissimi.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A 2017-2018, 20^ GIORNATA

ore 18:00 Chievo-Udinese

ore 20:45 Fiorentina-Inter

CLASSIFICA

Napoli 48

Juventus 47

Inter 41

Roma* 39

Lazio* 37

Sampdoria* 30

Udinese*, Fiorentina, Atalanta 27

Torino, Milan 25

Bologna 24

Chievo, Sassuolo 21

Cagliari 20

Genoa 18

Spal, Crotone 15

Verona 13

Benevento 4

* una partita in meno

