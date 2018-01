Benevento Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Benevento Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata del campionato di Serie A

06 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Benevento Sampdoria, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

Benevento Sampdoria, partita che viene diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello, si gioca alle ore 15:00 di sabato 6 gennaio nell’ambito della ventesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il pronostico sembrerebbe chiuso, ma attenzione alle sorprese: dopo un grande avvio di stagione la Sampdoria ha tirato il fiato e ha perso la grande possibilità di rimanere agganciata alla zona Champions League, vedendo anche ridotto il margine rispetto alle avversarie per il sesto posto. Il Benevento è una delle peggiori squadre di sempre per rendimento nel girone di andata di Serie A, ma ha vinto appena settimana scorsa cancellando la maledizione e dunque rilanciandosi. Chiaramente per salvarsi servirà ben altro, ma intanto la fiducia è tornata a salire e ora per la seconda partita consecutiva al Vigorito gli stregoni sognano un altro risultato pieno. Ecco dunque che i blucerchiati dovranno stare bene attenti a non sottovalutare partita e avversario.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv soltanto per gli abbonati al satellite: l’appuntamento è su Sky Calcio 5 (codice d’acquisto 410869 per chi non avesse la sottoscrizione al pacchetto Calcio) con possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che su Sky Super Calcio viene trasmesso il programma Diretta Gol Serie A, che manda in onda highlights e gol in tempo reale da tutti i campi sui quali si gioca in contemporanea.

IL CONTESTO

Il gol di Massimo Coda resterà nella storia del Benevento, almeno quanto quello realizzato da Alberto Brignoli contro il Milan: sono arrivati i primi punti interni di sempre in Serie A, coincisi anche con la prima vittoria nel massimo campionato. Vittima il Chievo: finalmente gli stregoni si sono sbloccati, recuperando un po’ di credito che avevano accumulato nei confronti della sfortuna. Oggi la distanza dalla salvezza resta comunque di 11 punti, ma il futuro si può affrontare con maggiore serenità sapendo di potersela giocare e di poter mettere ancora punti in cascina; la Sampdoria è una squadra decisamente superiore che lotta per un posto in Europa League, ma come abbiamo già detto è reduce da un brutto periodo fatto di un pareggio e quattro sconfitte, un momento che ha fatto perdere tanto terreno e che è stato se non altro spezzato dal 2-0 alla Spal, grazie alla doppietta di un Fabio Quagliarella che ha toccato i 12 gol in campionato, pareggiando già il suo bottino di tutto lo scorso campionato e arrivando a -1 dal suo record in Serie A (toccato tre volte, due con l’Udinese e uno con il Torino). I blucerchiati sanno di poter arrivare in Europa League, ma il calo ha fatto avvicinare Udinese, Atalanta, Fiorentina e Milan: quattro avversarie che daranno filo da torcere nella lotta per il sesto posto. Anche per questo motivo le partite con squadre sulla carta inferiori saranno da vincere, e servirà anche invertire la tendenza esterna: la vittoria fuori casa manca dal 4 novembre ed era il derby, l’unica volta in cui la Sampdoria ha vinto lontana da Marassi era il 27 agosto, alla seconda giornata contro la Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SAMPDORIA

Ancora problemi per Ciciretti, che potrebbe non esserci; ad ogni modo Roberto De Zerbi confermerà il 4-4-2 e sarà eventualmente D’Alessandro ad agire sulla corsia destra, con Lombardi schierato dall’altra parte. In attacco va verso un’altra maglia Massimo Coda, tornato protagonista: al suo fianco si candida il diciottenne Enrico Brignola, che parte favorito su Armenteros. Nicolas Viola e Memushaj dovrebbero occupare la zona mediana del campo, in difesa spazio a Djimsiti e Venuti sulle corsie con Lucioni (tornato dalla squalifica) e Costa in mezzo, tuttavia il secondo è in forse e dunque nel caso dentro Letizia come esterno con uno tra i due laterali che scalerà. In porta Belec; nella Sampdoria ancora spazio per Caprari visto che non è al top Duvan Zapata, Quagliarella sarà il riferimento offensivo mentre sulla corsia sinistra ci prova Strinic, in ballottaggio ci sono Murru e Regini. A destra ormai certo del posto Bereszynski, mentre a protezione di Viviano agiranno come sempre Silvestre e Gian Marco Ferrari; invariato il centrocampo con Edgar Barreto mezzala destra (ma Linetty scalpita dalla panchina), Praet sull’altro lato del campo e Torreira che agirà come regista.

QUOTE E PRONOSTICO

Come potevamo immaginare, la Sampdoria è favorita ma l’agenzia di scommesse Snai dà credito anche al Benevento, rinfrancato dalla prima vittoria in campionato: è infatti di 3,35 la quota per la vittoria interna dei ciociari, non troppo alta anche se quella per l’affermazione esterna della Sampdoria (ovviamente segno 2) è quotata 2,15 volte la somma giocata. Sarebbe invece di 3,40 volte la posta che avrete deciso di mettere sul piatto il guadagno sul segno X, che come sempre identifica il pareggio.

© Riproduzione Riservata.