Cagliari Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Sardegna Arena, valida per la ventesima giornata di Serie A

06 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cagliari Juventus, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

Cagliari Juventus, che verrà diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese, si gioca alle ore 20:45 di sabato 6 gennaio: è la partita che chiude la ventesima giornata nel campionato di Serie A 2017-2018. Anche per gli isolani e i bianconeri riparte l’anno solare, pur se la Juventus lo ha già inaugurato con la Coppa Italia; ovviamente in campo gli interessi, che convergono ovviamente verso il desiderio di vittoria, hanno diversa natura perchè il Cagliari punta alla salvezza provando a prendersi adesso il margine per aumentare un vantaggio già buono sul terzultimo posto, mentre i campioni d’Italia cercano di ristare in scia al Napoli e magari prendersi anche la vetta della classifica, approfittando di un eventuale passo falso dei partenopei. Una partita in ogni caso non scontata, come ci ha insegnato la recente trasferta che la Juventus ha giocato a Verona: il Cagliari è una squadra in salute e su questo campo non sempre i bianconeri hanno brillato, dunque il 2018 potrebbe aprirsi con il botto per i rossoblu.

CAGLIARI JUVENTUS, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Juventus sarà trasmessa in diretta tv sulle due reti a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (qui con il codice d’acquisto 410847), mentre sul digitale terrestre dovete andare su Premium Sport o Premium Sport HD. In entrambi i casi sarà comunque possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, le rispettive applicazioni che sono Sky Go e Premium Play.

IL CONTESTO

Il Cagliari ha perso tre delle ultime sei partite e ha ottenuto soltanto 5 punti, ma è riuscito a spezzare una serie negativa con la preziosissima vittoria di Bergamo: i gol di Pavoletti e Padoin hanno steso la lanciatissima Atalanta e ci hanno confermato come gli isolani restino una squadra da prendere con le molle, perchè soprattutto nel reparto avanzato c’è tanta qualità e capacità di fare gol. La salvezza non è lontana: al momento il Cagliari ha 6 punti di vantaggio sulle due squadre al terzultimo posto, non sono tantissimi ma sicuramente il margine è utile per essere difeso, ovviamente se la formazione di Diego Lopez riuscirà a trovare la giusta continuità nei risultati e non tremerà contro le avversarie dirette.

La Juventus ha cambiato passo dopo il ko di Marassi, altra sconfitta “benefica” come era già accaduto negli scorsi anni: da allora cinque vittorie e un pareggio con un solo gol subito, quello di Caceres al Bentegodi. La trasferta di Verona ha riproposto la Juventus distratta e sprecona di inizio stagione: tanti passaggi sbagliati e poco gioco creato, ma i due guizzi di Paulo Dybala hanno portato in dote i tre punti che consentono ai bianconeri di rimanere agganciati al Napoli. Curiosità: nella partita di andata, vinta 3-0 dalla Juventus, si è registrato il primo utilizzo del Var nel nostro campionato: con l’ausilio del video era stato assegnato un rigore al Cagliari, ma Diego Farias se lo era fatto parare da Gigi Buffon (il risultato era di 1-0).

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

La tegola per il Cagliari è la squalifica di Joao Pedro: lo sostituisce ancora una volta Farias che fa coppia con Pavoletti, mentre l’ex Padoin dovrebbe essere schierato nell’inedita posizione di trequartista, confermando ancora una volta la sua versatilità. Sulle corsie agiscono Ionita e Faragò; quest’ultimo è favorito su Van der Wiel che non è al top. In mezzo Barella potrebbe cedere il passo allo stesso Faragò (nel caso, in mezzo ci sarebbe Deiola), in difesa invece l’altro ex Romagna è sempre più in crescita e giocherà al fianco di Andreolli, con reparto completato da Ceppitelli e da Rafael Andrade, che dovrebbe avere un’alta maglia da titolare in luogo di Cragno, anche lui lontano dal 100% della condizione.

La Juventus non recupera Buffon e De Sciglio, ma c’è Pjanic: bosniaco in campo da playmaker con Khedira e Matuidi ai suoi lati, in porta Szczesny con Barzagli e Lichtsteiner a giocarsi la maglia di terzino destro. Dall’altra parte viaggia verso la conferma Alex Sandro, in mezzo Benatia e Chiellini formano quella che è ormai a tutti gli effetti la coppia titolare. Davanti, qualche dubbio: Cuadrado ci sarà ma probabilmente partirà dalla panchina, destinati Mandzukic e Dybala ad occupare gli esterni con Higuain schierato da prima punta. Occhio anche a Douglas Costa, che potrebbe avere spazio dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante si giochi alla Sardegna Arena, la distanza tra le quote per le vittorie di Cagliari e Juventus è ampia: così dice l’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale i bianconeri sono ovviamente favoriti con un 1,35 che accompagna il segno 2 per il loro successo, mentre la quota per il segno 1 sulla vittoria del Cagliari ha un valore di 9,75. Il guadagno per un eventuale pareggio - per il quale dovreste giocare il segno X - vi permetterebbe di guadagnare 4,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per questa partita di Serie A.

© Riproduzione Riservata.