Calciomercato Juventus/ News, Beppe Marotta sul futuro di Allegri (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Beppe Marotta fa chiarezza sul futuro del tecnico bianconero.

Marotta (lapresse)

Allegri a lungo con la Juventus?

L'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport sul futuro della società torinese e del tecnico Massimiliano Allegri. Ecco i concetti espressi dal dirigente bianconero durante la trasmissione Calcio & Mercato: "Il mister ha ancora due anni di contratto, ma resterà a lungo con noi. L'anno scorso è mancata la ciliegina sulla torta. Quest'anno ci riproveremo, la Champions è sempre il nostro primo obiettivo". Sulla possibile cessione di Alex Sandro: "La politica della Juve è che se un giocatore ci chiede di andare via noi non lo tratteniamo. Su Alex Sandro sappiamo dell'interesse di grandi club, ma al momento non abbiamo in piedi nessuna trattativa". Idee chiare in casa Juventus per questo calciomercato invernale. Ci aspettiamo pochi movimenti, ma di qualità. Beppe Marotta non vuole deludere i suoi tifosi.

Sturaro corteggiato anche in Premier

Secondo quanto rivelano i colleghi di Sportitalia, ci sarebbe la fila per Stefano Sturaro nel corso di questo calciomercato. La giornalista Giulia Stronati ha parlato dei corteggiamenti diAtalanta, Genoa e Fiorentina in Italia, mentre all'estero si sarebbero mosse Valencia e Newcastle. Il centrocampista della vecchia signora, in caso di addio alla Juventus, avrebbe espresso il desiderio di testare la Premier League. Le italiane, in ogni caso, non mollano l'osso. Soprattutto il Genoa di Preziosi continua ad insistere. Intanto Stefano Sturaro rischia di saltare la partita di campionato contro il Cagliari, a causa di un fastidioso affaticamento muscolare all'adduttore sinistro e un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Rientrerà in campo dopo la sosta.

