Casalmaggiore Scandicci/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 13^ giornata)

Diretta Casalmaggiore Scandicci: streaming video e tv, orario e risultato live del match nella 13^ giornata della Serie A1. Le fiorentine cercano il riscatto dopo il ko in Coppa.

06 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Casalmaggiore Scandicci (LaPresse)

Casalmaggiore-Scandicci, diretta agli arbitri Mariano Gasparro e Matteo Talento, è la partita in programma oggi sabato 6 gennaio , attesa alle ore 20.30 al Pala Radi di Cremona. Il volley femminile della serie A1 torna in campo per la prima giornata della regular season 2018 e in questa occasione entrambe le formazioni sperano di poter dare la svolta giusta alla propria stagione. Per le rosanero l’obbiettivo dichiarato è quello di tornare presto ai vertici dopo una prima parte del campionato davvero inspiegabile: di contro ecco le fiorentine che puntano al salto di qualità per restare vicine alle grandi.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME VEDERE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Casalmaggiore e Scandicci verrà trasmessa in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 20.30 al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Segnaliamo poi che la sfida del Pala Radi sarà disponibile anche in diretta streaming video tramite il servizio gratuito raiplay.it.

QUI CASALMAGGIORE

La sfida nella 13^ giornata della Serie A si annuncia un banco di prova fondamentale per Casalmaggiore: oggi le rosanero hanno infatti la bella occasione di dare la svolta decisiva alla propria stagione, dopo un inizio davvero deludente. Ferma solo alla decima piazza, la squadra di Cristiano Lucchi (che ha già vissuto un cambio panchina in stagione) finora è riuscita mettere a bilancio appena 2 successi in tutto e arriva da ben 5 sconfitte di fila. Un tabellino davvero inaspettato per un club così titolato e pieno di giovane talenti di grande valore: servirà quindi invertire la rotta in questo turno di ritorno per non dover lottare già tra poche settimane per la salvezza nella Serie A1.

QUI SCANDICCI

Di contro come abbiamo visto ecco Scandicci, la grande sorpresa di questa prima parte del campionato della serie A1. Nonostante qualche caduta (recente la sua eliminazione dalla Coppa Italia), la squadra di Carlo Parisi è rimasta ancorata alle grandi della stagione, ma ha ancora bisogno di convincere. Al momento comunque va detto che Scandicci vanta la terza piazza nella classifica generale con ben 27 punti e solo 5 lunghezze da recuperare sulla capolista Conegliano. Una vittoria oggi quindi è più che mai necessaria per non perdere il treno scudetto e specialmente per vendicare l’onta dell’ultima eliminazione in Coppa contro Monza.

