Dakar 2018/ Diretta info streaming video e tv: percorso e classifica rally (1^ tappa Lima-Pisco, 6 gennaio)

06 gennaio 2018 Redazione

Diretta Rally Dakar 2018 (LaPresse, repertorio)

Oggi 6 gennaio comincia una nuova edizione del Rally Dakar, la numero 39 (anche se ufficialmente 40, perché si conta pure quella saltata nel 2008 che causò l’addio all’Africa). L’attesa dunque è grandissima per questa nuova avventura: con la Dakar 2018 arriveranno in doppia cifra le edizioni disputate in Sudamerica a partire dal 2009. Quest’anno si toccheranno Perù, Bolivia e Argentina, con partenza oggi da Lima e arrivo previsto sabato 20 gennaio a Cordoba. Oggi dunque la prima tappa Lima-Pisco prenderà il via dalla capitale del Perù e si concluderà nella città che è capoluogo della provincia di Pisco, nella regione di Ica, sempre in Perù. In totale vivremo in Perù le prime cinque tappe e la partenza della sesta, che ci porterà in Bolivia dove si resterà fino alla partenza della nona tappa, che porterà invece la corsa in Argentina, dove vivremo gli ultimi giorni per un totale di 14 tappe in 15 giorni, uno di riposo a La Paz venerdì 12 gennaio. La grande avventura comincerà attorno alle ore 15.00 italiane di oggi pomeriggio, cioè alle 9.00 del mattino locali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2018

Ricordiamo che alla Dakar 2018 è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati di questa storica prova del mondo dei rally. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in terra sudamericana, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile sul canale Eurosport che è visibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video della Dakar 2018 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito liberamente usufruibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa attesissima 1^ tappa che aprirà una nuova avventura.

DAKAR 2018: PERCORSO 1^ TAPPA LIMA-PISCO

Andiamo adesso a presentare brevemente le caratteristiche tecniche di questa prima tappa Lima-Pisco, un inizio a dire il vero piuttosto tranquillo per la Dakar 2018. Infatti ben 242 km saranno semplicemente di trasferimento, praticamente l’intero percorso che separa le due città, per poi affrontare una prova speciale di 31 km attorno a Pisco, che servirà a definire la prima classifica della Dakar, una sorta di prologo come nei grandi Giri di ciclismo, in attesa di tappe che saranno ben più lunghe, sia come chilometraggio complessivo sia e soprattutto come lunghezza delle prove speciali. Saranno comunque 31 km interessanti, con fondo stradale al 100% sabbioso e diversi saliscendi. Un assaggio dunque stuzzicante di quello che ci attenderà a partire da domani.

