Espulso Pecchia/ L’allenatore del Verona cacciato per proteste dopo il gol di Koulibaly

Espulso Pecchia: l’allenatore del Verona cacciato per proteste dopo il gol di Koulibaly. Episodio che fa discutere in Napoli Verona in occasione del primo gol azzurro

06 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Il gol di Koulibaly ha portato all'espulsione di Pecchia (LaPresse)

Fabio Pecchia è stato espulso per proteste in occasione del gol di Kalidou Koulibaly che ha sbloccato il risultato di Napoli Verona. I gialloblù infatti hanno protestato molto contro la regolarità della rete segnata dal difensore senegalese del Napoli: si nota in effetti che Koulibaly saltando si appoggia al difensore avversario Caracciolo, anche se non è chiaro quanto sia stato rilevante questo contatto. Il Verona ha subito contestato la decisione dell’arbitro Abisso di convalidare la rete, decisione che però non è più stata modificata nonostante le proteste ci siano prolungate per qualche minuto. Evidentemente anche il Var non ha avuto nulla da segnalare, o per lo meno non ha evidenziato una scorrettezza tale da far tornare l’arbitro sui propri passi: gol confermato e furia del Verona, di cui ha fatto le spese l’allenatore Pecchia, che è stato allontanato dalla panchina dell’Hellas.

PECCHIA ESPULSO PER PROTESTE SUL GOL DI KOULIBALY

Il Verona in effetti era riuscito a resistere fino al 66’ minuto al San Paolo contro il Napoli ed è dunque comprensibile la delusione di Pecchia per aver dovuto cedere su un episodio che lascia qualche dubbio. Va però detto che solamente pochi minuti prima era stato annullato un gol a Mertens per un fuorigioco di pochi centimetri. Su episodi di questo genere tuttavia oggi si può avere l’assoluta certezza e dunque giustamente il gol del belga è stato annullato. La rete di Koulibaly è invece uno di quei casi in cui nemmeno il Var può dare certezze assolute e da regolamento è stata confermata la decisione presa in prima istanza dall’arbitro Abisso. Pecchia ha pagato con l’espulsione, che si aggiunge all’ammonizione di Caceres sempre per proteste.

