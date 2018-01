Genoa Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Sassuolo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata del campionato di Serie A

06 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Genoa Sassuolo, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

Genoa Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Piero Giacomelli; alle ore 15:00 di sabato 2 gennaio le due squadre aprono il loro anno solare giocando al Luigi Ferraris per la ventesima giornata della Serie A 2017-2018. Non si può definire questa gara se non parlando di una sfida diretta per la salvezza: il girone di andata si è infatti concluso con il Genoa a quota 18 punti e appena tre lunghezze di margine sul terzultimo posto, mentre il Sassuolo di punti ne ha ottenuti 21 e dunque rimane in odore di aggancio per i rossoblu, che vogliono provare a sfruttare il fattore campo per prendersi una vittoria che sarebbe davvero importante per il morale e la classifica. Forse Genoa e Sassuolo non sono tra le squadre che rischiano maggiormente la retrocessione, ma questo campionato può riservare tante sorprese e allora la necessità di mettere adesso punti in cascina c’è per entrambe, cosa che renderà la partita di Marassi piuttosto delicata ed intensa, e aperta a qualunque risultato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Sassuolo è una partita che sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 4 (con codice d’acquisto 410870 per i non abbonati al pacchetto Calcio del satellite) e su Premium Calcio 3 sul digitale terrestre a pagamento; in entrambi i casi potrete seguirla in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi la rispettiva applicazione (Sky Go e Premium Play). I programmi Diretta Gol Serie A (su Sky Super Calcio) e Diretta Premium (su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD) vi consentiranno di seguire in tempo reale tutti i gol e gli highlights delle partite che si giocano in contemporanea.

IL CONTESTO

Il cambio di allenatore ha fatto bene ad entrambe: da quando Davide Ballardini è tornato sulla panchina rossoblu, il Genoa ha collezionato 12 punti in sette partite vincendo tre volte (sempre 1-0, e in due occasioni fuori casa) prendendosi sfide dirette fondamentali e riuscendo a non perdere contro la Roma, la Fiorentina e il Torino. Risultati di prestigio, che hanno dato ampio respiro a una squadra che dopo aver perso il derby si era ritrovata in terzultima posizione e rischiava tantissimo, soprattutto perchè non riusciva a uscire dal tunnel e incassava troppi gol. Al Sassuolo è arrivato Beppe Iachini, che è partito male (0-3 a Firenze) ma poi ha ottenuto tre vittorie consecutive e non perde da quasi un mese, con 10 punti in quattro giornate che sono stati vitali per le sorti dei neroverdi. Prima del suo arrivo in panchina, i neroverdi non avevano mai vinto in casa: lo hanno fatto per due volte consecutive contro Crotone e Inter, e poi hanno frenato anche la Roma all’Olimpico. Dal punto di vista del gioco entrambe le squadre in campo oggi a Marassi possono fare meglio, ma quando si lotta per la salvezza l’estetica può e deve passare in secondo piano: il fatto di essere riusciti a smuovere la classifica e prendere un po’ di distanza dalla zona calda è quello che maggiormente interessa, ma non è ancora il momento di tirare il fiato perchè sia il Genoa che il Sassuolo vogliono vincere questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SASSUOLO

Nel Genoa potrebbe essere arrivato il momento di Giuseppe Rossi, già visto in Coppa Italia: Pepito scalpita per una maglia da titolare ma per adesso Pandev rimane favorito, con Taarabt che lo affiancherà. Ballottaggio tra Rosi e Lazovic per la fascia destra, dall’altra parte giocherà sicuramente Diego Laxalt; a fare legna in mezzo ecco Bertolacci e probabilmente Luca Rigoni, qualità e regia sono invece affidate a Miguel Veloso. In difesa dovrebbe giocare quello che è il terzetto titolare: Spolli centrale con Izzo e Zukanovic ai suoi lati, Rossettini spera però in un posto dal primo minuto a protezione di Perin. Iachini spera di recuperare Domenico Berardi: in caso contrario, nel tridente del Sassuolo ci sarà Ragusa che giocherà a sinistra, spostando la posizione di Politano. L’ex Matri e Falcinelli si contendono la maglia da prima punta; in mezzo capitan Magnanelli dirige le operazioni con l’aiuto di Missiroli e Duncan, in difesa torna Goldaniga (era influenzato) e si rimette al fianco di Acerbi (che non ha saltato nemmeno un minuto in questo campionato), mentre a spingere sulle corsie laterali saranno Lirola (favorito su Gazzola) e Peluso. In porta giocherà Consigli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote e il pronostico su questa partita, il Genoa parte favorito e il distacco rispetto al Sassuolo è comunque buono, anche se la differenza non è amplissima: siamo infatti a 2,15 per la quota che l’agenzia di scommesse Snai accorda al Grifone, mentre per il segno 2 che identifica il successo dei neroverdi il valore è di 3,55. Dovrete giocare il segno X per il pareggio, e in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,20 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.