Leonardo Bonucci/ Video: il primo gol con la maglia del Milan, ma che papera di Cordaz

Leonardo Bonucci, il video del primo gol del difensore con la maglia del Milan dopo un periodo difficile, frutto di una clamorosa papera di Cordaz, portiere del Crotone.

06 gennaio 2018 - agg. 06 gennaio 2018, 17.07 Stella Dibenedetto

Leonardo Bonucci

La prima rete con la maglia del Milan di Leonardo Bonucci è arrivata nel giorno dell’Epifania. Il difensore ha sbloccato il match che i rossoneri hanno disputato a San Siro contro il Crotone permettendo a Rino Gattuso di portare a casa tre punti pesantissimi. Il gol è di quelli da ricordare, ma sicuramente non entrerà nella storia delle reti più belle della serie A. La rete, infatti, è arrivata su una clamorosa papera di Cordaz, portiere del Crotone. L’estremo difensore dei calabresi, infatti, è stato il protagonista di una partita dai due volti, passando da eroe a carnefice in un batter d’occhio. Cordaz, infatti, ha prima salvato il risultato su Suso e poi ha condannato i suoi con un’uscita infelice su un calcio d’angolo battuto dai rossoneri permettendo a Bonucci non solo di segnare il suo primo gol con il Milan ma anche di sbloccare il risultato.

LEONARDO BONUCCI, LA RINASCITA DOPO LA SQUALIFICA

Leonardo Bonucci è arrivato al Milan dopo aver vinto tantissimo con la maglia della Juventus. L’avventura del difensore in maglia rossonera, tuttavia, inizialmente, è stata più difficile del previsto. Bonucci ha toccato il punto più basso con la squalifica per due giornate, arrivata per il cartellino rosso rimediato contro il Genoa alla decima di campionato. Proprio da quella squalifica, però, sarebbe iniziata la rinascita di Bonucci, come ha raccontato lo stesso difensore ai microfoni Forza Milan, la rivista ufficiale della squadra rossonera. “Dopo la squalifica ho lavorato sia sul fisico che sulla testa e sono riuscito a esprimermi come avrei voluto sin dall’inizio. Sono d’accordo con Gattuso: gambe e testa vanno di pari passo, ma nei momenti di difficoltà la testa ti aiuta a rendere quel qualcosa in più per arrivare all’obiettivo: una grande prestazione per il singolo, una vittoria per la squadra", ha detto il difensore.

© Riproduzione Riservata.