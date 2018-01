Milan Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

06 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Milan Crotone, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Crotone sarà diretta da Fabio Maresca; si gioca alle ore 15:00 di sabato 6 gennaio, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Inizia il girone di ritorno per i rossoneri e gli squali; all’andata il Milan era passato per 3-0 allo Scida e sembrava essere alla prima tappa di una stagione trionfale. Meno di quattro mesi dopo i rossoneri hanno già cambiato l’allenatore e, con 25 punti, si trovano a -14 dalla zona Champions League e -23 dal primo posto, con tanti dubbi anche di stampo economico sul futuro, ma se non altro sono ancora in corsa in Europa League e Coppa Italia. Il Crotone ha fatto più punti rispetto al disastroso girone di andata del 2016; quello che resta da capire è se gli squali riusciranno a tenere l’entusiasmante ritmo della prima parte di 2017, che oggi garantirebbe un’agevole salvezza. A oggi comunque i calabresi non sono poi messi malissimo: certo occupano la terzultima posizione (insieme alla Spal), ma sono ampiamente in corsa, come tutte le altre squadre, per un posto nel massimo campionato anche per la prossima stagione.

MILAN CROTONE, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Crotone viene trasmessa in diretta tv sia sui canali del satellite (Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 - qui con codice d’acquisto 410814 - che su quelli del digitale terrestre a pagamento, nello specifico su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. In entrambi i casi avrete la possibilità di assistere alla partita di San Siro in diretta streaming video attivando le applicazioni Sky Go e Premium Play, mentre su Sky Super Calcio e Premium Calcio 1 andranno in onda rispettivamente Diretta Gol Serie A e Diretta Premium, che mostrano in tempo reale le reti e le fasi salienti da tutti i campi sui quali si gioca in contemporanea nella ventesima giornata di campionato.

IL CONTESTO

Con Gennaro Gattuso in panchina, il Milan ha ottenuto 5 punti in cinque partite: il ritmo è inferiore a quello che aveva tenuto Vincenzo Montella, anche se chiaramente avendo disputato praticamente un terzo delle gare è ancora difficile tracciare un quadro dettagliato. Resta il fatto che il finale del girone di andata non ha seguito le previsioni: il Milan ha perso 5 punti contro Benevento e Verona, due squadre che si sarebbero potute battere agevolmente. Punti che avrebbero permesso ai rossoneri di essere sesti al pari della Sampdoria; sempre in ritardo, ma con ben altra prospettiva rispetto alla qualificazione in Europa League. Ora arriva il Crotone, una squadra pericolante che il Diavolo deve superare per fare un passo in più e acquistare fiducia nei propri mezzi, provando a inaugurare quello che deve essere il riscatto.

Un Crotone che ha fatto 15 punti contro i 9 ottenuti nell’andata dello scorso anno, ma che ha perso sei delle ultime sette partite; la vittoria contro il Chievo è però preziosa, perchè ha permesso agli squali di rimanere agganciati alla Spal. La corsa al momento va fatta sugli estensi e il Verona, provando magari a coinvolgere il Genoa; per Walter Zenga questa è una partita speciale e una sorta di derby personale, perchè con la maglia dell’Inter l’attuale allenatore del Crotone ha giocato 473 partite vincendo scudetto, Supercoppa Italiana e due volte la Coppa Uefa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CROTONE

Due ballottaggi nella formazione del Milan: Borini-Calhanoglu e Cutrone-Kalinic, entrambi nel tridente offensivo. Il gol segnato a Firenze aumenta le possibilità del turco come esterno sinistro, mentre il neoventenne Cutrone sta garantendo un rendimento sempre migliore e può avere la meglio su un Kalinic beccato dal pubblico, a corto di gol e anche acciaccato, pur se recuperato. Per il resto i dubbi non ci sono: Calabria e Ricardo Rodriguez sugli esterni, Bonucci e Alessio Romagnoli al centro (altra panchina per Musacchio), a centrocampo Montolivo ha ormai preso il posto di Lucas Biglia che è l’ennesimo acquisto estivo a rimanere a guardare. Kessie e Bonaventura sono insostituibili: entrambi garantiscono un lavoro, per quanto diverso nelle caratteristiche, che nessun altro giocatore rossonero può a oggi mettere in campo.

Il Crotone si presenta a San Siro con il solito 4-3-3: Tonev può prendere il posto di Trotta, Ajeti si prepara ad affiancare Ceccherini al centro della difesa. Ballottaggio tra Sampirisi e Faraoni sulla corsia destra, con Martella confermato a sinistra e il consueto centrocampo che sarà formato da Rohden e Mandragora sulle mezzali e il playmaker Barberis. Come prima punta giocherà sicuramente Budimir, non dovrebbero esserci problemi nemmeno per Stoian (ma Tonev insidia anche lui e potrebbe essere impiegato a sinistra, con Trotta comunque confermato dal primo minuto).

QUOTE E PRONOSTICO

Anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci segnalano che il Milan è nettamente favorito per questa partita di San Siro: il segno 1 che identifica la vittoria dei rossoneri ha un valore di 1,35. Siamo invece a 5,00 per la possibilità del pareggio - come sempre per questa ipotesi dovrete giocare il segno X - mentre in caso di vittoria del Crotone il vostro guadagno sarebbe di 9,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto. Per altre scommesse, potete puntare su un Under 2,5: se anche la partita finisse 2-0 a favore del Milan (eventualità da 6,50) vincereste 2,20 volte quanto investito, dunque potrebbe valere la pena di fare un tentativo viste le difficoltà rossonere nell’andare a rete (5 gol in altrettante partite sotto la guida di Gennaro Gattuso, uno nelle ultime tre).

