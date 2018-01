PAGELLE/ Cagliari-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Cagliari Juventus, partita della Sardegna Arena per la ventesima giornata del campionato di Serie A: i voti per il Fantacalcio a tutti i giocatori che sono scesi in campo

06 gennaio 2018 Stefano Belli

Pagelle Cagliari Juventus, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

Alla Sardegna Arena è in corso la sfida tra Cagliari e Juventus, valida per la ventesima giornata di Serie A 2017-18, all'intervallo il parziale vede le due squadre sullo 0-0: ecco i voti del primo tempo. Partono meglio i bianconeri che colpiscono due legni nei primi diciassette minuti di gioco, prima con Dybala (6) che da calcio di punizione scavalca sia la barriera che il portiere avversario di Rafael (6,5), tuttavia è la traversa a negare il gol alla Joya. Sfortunato anche Bernardeschi (6), il numero 33 di Allegri stampa la sfera sulla traversa a portiere battuto, con Ceppitelli (6,5) molto bravo nello sventare il tap-in di Khedira (6). Anche i padroni di casa dimostrano di essere comunque in partita, Faragò (5,5) mette il pallone al centro di Pavoletti (6,5) che di testa non aggiusta la mira, dall'altra parte del campo viene annullato un gol a Benatia (6), pizzicato in fuorigioco dall'assistente di Calvarese. Successivamente sale in cattedra Szczesny (8) che con due autentiche prodezze salva su Pavoletti e poi su Farias (6,5), deviando il pallone sul palo. Con queste premesse la seconda frazione di gioco sembra imperdibile.

VOTO CAGLIARI 6,5 - Gli uomini di Diego Lopez stanno tenendo egregiamente testa ai campioni d'Italia e ai punti meriterebbero il vantaggio.

MIGLIORE CAGLIARI: ROMAGNA 7 - Quarantacinque minuti impeccabili per il difensore che non sta sbagliando nulla e interviene sempre con i tempi giusti.

PEGGIORE CAGLIARI: FARAGO' 5,5 - In seria difficoltà ogni volta che deve spazzare via il pallone dalla propria area di rigore.

VOTO JUVENTUS 6,5 - Di certo i bianconeri non sono assistiti dalla Dea bendata, visti i legni timbrati da Dybala e Bernardeschi.

MIGLIORE JUVENTUS: SZCZESNY 8 - Allegri deve ringraziare il portiere polacco se il punteggio è ancora sullo 0-0.

PEGGIORE JUVENTUS: HIGUAIN 5,5 - L'attaccante argentino non riesce a lasciare il segno, o calcia addosso al portiere oppure angola troppo le conclusioni. (Stefano Belli)

