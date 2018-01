Pagelle/ Milan Crotone: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Milan Crotone: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori che sono stati impegnati nella partita di San Siro per la ventesima giornata della Serie A

Pagelle Milan Crotone, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

Nessun gol nel primo tempo di Milan Crotone. I rossoneri fanno la partita, creano occasioni e spingono sul fronte offensivo. I calabresi si difendono con ordine, ma faticano a ripartire: andiamo allora a vedere quali sono le pagelle di questa prima frazione a San Siro, con il migliore e il peggiore per entrambe le squadre. Primo squillo al secondo minuto con Suso che va alla conclusione e impegna Cordaz. Al sesto ancora Suso cerca la giocata, ma la palla rotola fuori. I padroni di casa macinano gioco e attorno al venticinquesimo vanno vicino al gol con il mancino di Calhanoglu, su cui Cordaz risponde ancora presente. Gli squali affidando a Mandragora la loro reazione: l'ex Genoa e Pescara cerca la porta da lontano, ma il pallone si spegne alle stelle. Nel finale grande intervento di Cordaz, che si oppone prima al tiro secco di Biglia e poi al tiro cross di Suso, finito sul palo.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO MILAN 6,5 E' un Milan volenteroso, che crea occasioni e spinge sul fronte offensivo. Serve maggiore lucidità e forse un pizzico di brillantezza in più. Un pari col Crotone non può soddisfare i rossoneri. MIGLIORE MILAN Suso 6,5 E' tra i più pimpanti sul fronte offensivo. Le sue giocate stanno creando non pochi problemi alla difesa calabrese. PEGGIORE MILAN Bonaventura 5 Sinceramente ci aspettavamo di più dal centrocampista rossonero. Impreciso quando riceve palla. Ha dato poco in questo primo tempo. VOTO CROTONE 6,5 Bene la fase difensiva. Questo Crotone sa soffrire e si conferma brutto cliente. MIGLIORE CROTONE Cordaz 7 Sempre presente, non si lascia mai sorprendere. Tiene la porta al sicuro. PEGGIORE CROTONE Stoian 5 Si è visto pochissimo davanti. Poca iniziativa.

