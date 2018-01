Pagelle/ Napoli Verona: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Napoli Verona: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo. I giudizi a tutti i giocatori per la ventesima giornata del campionato di Serie A

06 gennaio 2018 Umberto Tessier

Pagelle Napoli Verona, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

Termina a reti bianche la prima frazione tra Napoli e Verona. La compagine di Sarri ha sfiorato un paio di volte il vantaggio mentre il Verona ha badato a difendersi. Scopriamo le pagelle dei protagonisti in campo dopo i primi quarantacinque minuti. Reina (6) spettatore non pagante. Hysaj (6) spinge sulla fascia di competenza con buona continuità. Albiol (6) difende con molta precisione. Koulibaly (6) non deve sbroglaire situazioni particolari. Mario Rui (5,5) troppo impreciso, incide poco. Allan (6,5) solita partita di battaglia, suoi gli inserimenti più pericolosi. Jorginho (5,5) appare un po' fuori dal match. Hamsik (6) il capitano c'è, alcune iniziative sono pregevoli. Callejon (6) soliti tagli velenosi, gli manca solo il gol. Mertens (6,5) sprazzi di vero Mertens, coglie il palo da posizione defilata. Insigne (6) prestazione sufficiente, può fare di più. Queste invece le pagelle del Verona. Nicolas (6,5) sempre attento, sbroglia una situazione pericolosa. A.Ferrai (6) si impegna molto sulla fascia. Caracciolo (6) sbaglia pochi palloni, prezioso. Heurtaux (6,5) una chiusura su Allan salva i suoi. Caceres (5,5) non regala la solita spinta. Romulo (6) prestazione attenta, deve spingere di più. Buchel (6) aiuta bene i suoi compagni a centrocampo. Bessa (5,5) ha buone qualità ma oggi si è visto poco. Fares (6) interessante l'algerino, non tira mai indietro la gamba. Verde (5,5) richiamato più volte da Pecchia, non incide. Kean (5,5) solo contro tutti in avanti, può fare poco.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 6 - La prestazione c'è manca la precisione, vedremo se nella seconda frazione riuscirà a sbloccare il match. MIGLIORE NAPOLI: ALLAN 6,5 - Solita prestazione fatta di quantità e qualità, non si ferma mai. PEGGIORE NAPOLI: MARIO RUI 5,5 - Manca la spinta sulla sua fascia, poco preciso. VOTO VERONA 6,5 - Sta tenendo bene testa alla capolista, il castello difensivo tiene botta. MIGLIORE VERONA: HEURTAUX 6,5 - Salva con una grande chiusura su Allan, ottima prova. PEGGIORE VERONA: CACERES 5,5 - Non si vede molto l'uruguaiano promesso sposo della Lazio.

