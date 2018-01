Pagelle/ Roma Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Roma Atalanta per il Fantacalcio: i voti con i rispettivi giudizi ai calciatori impegnati nella partita di cartello di sabato, per la 20^ giornata del campionato di Serie A

Pagelle Roma Atalanta, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

L'Atalanta ha chiuso il primo tempo dell'Olimpico in dieci uomini per l'espulsione di De Roon, ma in vantaggio di due gol grazie alle rete di quest'ultimo e di Cornelius. Avvio shock per la Roma, che fatica a rendersi pericolosa prima della mezzora. I bergamaschi passano al quattordicesimo; sei minuti dopo firmano il bis e mettono nei guai Di Francesco. La reazione dei padroni di casa è affidata ad un tiro di Kolarov, che finisce fuori non di molto. L'Atalanta non si siede e prende un palo con un tiro di Freuler. I giallorossi ci provano con Manolas, che non aggancia il cross di Perotti. Il finale di frazione è infuocato e vede l'Atalanta restare in dieci uomini e senza il proprio mister, allontanato per proteste dopo il rosso a De Roon.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA 4,5 Squadra molle, priva di idee. I due gol hanno tagliato le gambe ai ragazzi di Di Francesco. Ma c'è ancora tutto un secondo tempo da giocare. MIGLIORE ROMA Perotti 5,5 Le buone idee non gli mancano, ma è brava la difesa atalantina ad arginarlo. PEGGIORE ROMA Fazio 5 In grande difficoltà ogni volta che l'Atalanta avanza sul fronte offensiva. VOTO ATALANTA 7,5 L'espulsione di De Roon era evitabile, ma il primo tempo atalantino è stato straordinario. Grande compattezza degli orobici. MIGLIORE ATALANTA Cornelius 7,5 Insacca al quattordicesimo con grande prontezza. Ottima partita per l'atalantino. PEGGIORE ATALANTA De Roon 6,5 Difficile trovare un peggiore. Scegliamo De Roon che ha rimediato un giallo di troppo nel primo tempo.

© Riproduzione Riservata.