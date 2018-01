Pagelle/ Torino Bologna: i voti della partita (Serie A 2017-2018 20^ giornata - primo tempo)

Pagelle Torino Bologna: i voti della partita di Serie A valida per la 20^ giornata all'Olimpico. I nostri giudizi su migliori e peggiori in campo (6 gennaio)

Pagelle Torino Bologna - LaPresse

Il primo tempo di Torino – Bologna si chiude sul parziale di 0-0. Mazzarri per la sua prima panchina col Toro schiera i granata con il 4-3-3. Tra i pali Sirigu, linea difensiva composta da De Silvestri, Burdisso, Nkoulou e Molinaro. In mediana Obi, Rincon e Baselli, in avanti Falquè, Niang e Berenguer. Il Bologna risponde con il 4-2-3-1. Mirante in porta, Mbaye, Gonzalez, Helander e Krafth in difesa. In mediana Poli e Pulgar, in attacco Verdi, Palacio e Di Francesco in supporto di Destro. Arbitra Damato di Barletta. Ci prova subito Obi da fuori, Poli in tuffo ribatte. Ottima occasione per i granata al secondo minuto di gioco. Gran palla di Berenguer in verticale, Falque supera la linea difensiva e calcia. Rimbalzo anomalo del pallone e conclusione che termina fuori. Ancora Toro. Molinaro lascia partire un cross teso da sinistra, Iago Falque si coordina in area ma colpisce male. Fuori. Il Bologna prova a uscire dalla pressione avversaria effettuando diversi cambi di gioco che però risultano imprecisi. Al 17esimo il Toro va vicinissimo al vantaggio. Berenguer attacca lo spazio e libera Molinaro sulla fascia. Cross a rientrare per Niang che in acrobazia schiaccia la conclusione trovando una super parata di Mirante. Poco dopo Palacio scatta in contropiede. Burdisso lo stecca e guadagna un cartellino giallo. Sul calcio di punizione che segue, come prevedibile, Verdi calcia direttamente in porta. Sirigu si distende e devia in angolo. Al 23esimo il Torino ci prova con una conclusione dalla distanza di Baselli. Tiro potente ma impreciso. Pallone oltre la traversa. Poco dopo altra ghiotta chance per i padroni di casa. Azione veloce del Toro sviluppata sulla destra, palla in area per Iago che colpisce con troppa fretta non servendo Berenguer liberissimo alla sua sinistra. Tiro impreciso, palla fuori. Burdisso prova il lancio lungo verso Baselli, pressione di Di Francesco che costringe l'avversario all'errore. Rimessa laterale Bologna. Poco dopo Poli recupera palla su un errore in uscita di Burdisso, verticalizzazione per Destro che in area controlla malissimo sciupando tutto. Ripartenza veloce di Palacio, Rincon va in chiusura ma commette fallo. Punizione Bologna che può rifiatare ed organizzare la manovra. Intanto Mazzarri è costretto ad effettuare il primo cambio di giornata. Infortunio per Obi che lascia il posto ad Acquah. Al 39esimo il Torino passa in vantaggio. Berenguer batte una punizione dalla destra e scodella dentro, De Silvestri attacca il primo palo e vince il duello con Pulgar. Incornata di testa e pallone in rete. Il Bologna non reagisce. Gonzalez mette giù in malo modo Niang. Punizione e cartellino giallo per il giocatore del Bologna. Niang batte la punizione e calcia direttamente verso la porta, palla che si schianta contro la barriera.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

MIGLIORE IN CAMPO TORINO: BERENGUER 6,5 PEGGIORE IN CAMPO TORINO: BURDISSO 5,5

MIGLIORE IN CAMPO BOLOGNA: MIRANTE 7 PEGGIORE IN CAMPO BOLOGNA: HELANDER 5,5

