Probabili formazioni/ Cagliari Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 20^ giornata)

06 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Cagliari Juventus alle ore 20.45 chiuderà la ventesima giornata di Serie A: appuntamento alla Sardegna Arena per la sfida fra i padroni di casa di Diego Lopez e i campioni d’Italia in carica allenati da Massimiliano Allegri. La classifica parla chiaro in favore dei bianconeri, che vogliono altri tre punti per quella che potrebbe essere diventata una volata a due per lo scudetto, ma dovranno fare i conti con un Cagliari intenzionato a regalare a tutta la Sardegna un altro risultato di prestigio per continuare il cammino verso una tranquilla salvezza. Andiamo allora a vedere quali sono le notizie circa le probabili formazioni di Cagliari Juventus: a poche ore dal match, tutto sui dubbi, le scelte e le mosse dei due allenatori.

QUOTE E PRONOSTICO

Se voleste puntare sulla partita della Sardegna Arena, l’agenzia di scommesse Snai indica nei bianconeri di Massimiliano Allegri i chiari favoriti dell’incontro. Andando a vedere le quote, infatti, si scopre che il segno 2 per la vittoria della Juventus pagherebbe 1,35 volte la posta in palio, mentre per il segno X che identifica il pareggio si sale a 4,75, fino a raggiungere quota 9,75 che è quella per il segno 1 che indica naturalmente un successo casalingo da parte del Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-JUVENTUS

LE SCELTE DI LOPEZ

Il Cagliari deve fare i conti con diverse assenze fra infortuni e squalifiche, di conseguenza la situazione non è certamente ideale in vista di una partita delicata come quella contro la Juventus, che tra l’altro arriva in Sardegna forte di una striscia di vittorie consecutive. Diego Lopez, considerata la situazione e le condizioni di forma dei suoi ragazzi, dovrebbe scegliere come modulo di partenza il 3-5-2, con Rafael fra i pali protetto da una retroguardia a tre composta da Romagna, Andreolli e Ceppitelli, anche se non si può ancora escludere una chance per Pisacane; a centrocampo dovremmo vedere Van Der Wiel a destra, l’ex bianconero Padoin esterno sinistro e in mezzo Cigarini supportato dalle mezzali Faragò e Ionita. Infine l’attacco dove, a causa dell’assenza dello squalificato Joao Pedro, non dovrebbero esserci dubbi sulla coppia formata da Farias e Pavoletti, che nelle ultime settimane sta segnando con buona continuità.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri valuta una Juventus molto offensiva con un tridente di lusso. Andando con ordine, possiamo però cominciare con Szczesny, eccellente alternativa a Buffon che, a causa dei problemi fisici del capitano, sta trovando anche più spazio del previsto. In difesa le certezze sono Barzagli e Benatia, mentre si profilano i ballottaggi fra Chiellini e Rugani per completare la coppia centrale (ci saranno dunque almeno due italiani in campo questa volta) e fra Alex Sandro e Asamoah come terzino sinistro. A centrocampo Khedira e Pjanic, i due nomi di maggiore spicco della mediana bianconera, saranno regolarmente in campo mentre la terza maglia da titolare sarà contesa fra Marchisio e Matuidi. Infine, come abbiamo già accennato, grande attenzione al tridente d’attacco che dovrebbe essere formato dai nomi più prestigiosi a disposizione della Vecchia Signora, con Dybala e Mandzukic al fianco di Higuain punta centrale.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS: IL TABELLINO

CAGLIARI (3–5-2): Rafael; Romagna, Andreolli, Ceppitelli; Van der Wiel, Faragò, Cigarini, Ionita, Padoin; Farias, Pavoletti. All: Lopez.

A disposizione: Cragno, Crosta, Pisacane, Capuano, Barella, Deiola, Cossu, Giannetti, Sau, Melchiorri.

Indisponibili: Dessena.

Squalificati: Miangue, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Mandzukic. All: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, De Sciglio, Asamoah, Rugani, Lichtsteiner, Sturaro, Marchisio, Bentancur, Douglas Costa, Bernardeschi, Cuadrado.

Indisponibili: Howedes, Buffon.

Squalificati: -

