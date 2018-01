Probabili formazioni/ Milan Crotone: quote, le ultime novità live (Serie A 20^ giornata)

06 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Milan Crotone si gioca alle ore 15:00 di sabato 6 gennaio: va in scena nel giorno dell’Epifania la partita che per le due squadre apre il girone di ritorno della Serie A 2017-2018. Reduce dal pareggio di Firenze, il Milan continua il suo percorso di crescita: i rossoneri ambiscono ad un posto in Europa League - nella quale dovranno giocare da febbraio - e al netto delle tante difficoltà sono ancora in corsa in Coppa Italia. Una stagione che potrebbe dunque trasformarsi in un saldo decisamente positivo; intanto però in Serie A bisogna risalire la corrente e la partita contro il Crotone, che ha perso in casa contro il Napoli nell’ultima del 2017 e ha bisogno di punti per aspirare a una nuova, incredibile salvezza, è l’ideale per incamerare tre punti e provare ad avvicinare il sesto posto. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco per questa interessante partita di San Siro, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Crotone.

QUOTE E PRONOSTICO

Milan Crotone è ovviamente una partita che, secondo quelli che sono i pronostici, è piuttosto scontata: le quote che ha fornito l’agenzia di scommesse Snai tirano dunque in quella direzione, con il segno 1 sulla vittoria del Milan che vale 1,35 e il segno 2, che identifica un successo esterno del Crotone, che ha un valore addirittura di 9,00. Dovrete giocare il segno X nell’eventualità del pareggio: in questo caso il vostro guadagno su questa partita di Serie A sarebbe di 5,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CROTONE

I DUBBI DI GATTUSO

Gennaro Gattuso schiera il suo Milan con il 4-3-3, ma deve sciogliere almeno due nodi: il più grosso è quello legato a Kalinic, che va verso il recupero e dunque scalpita per la maglia da prima punta. Il ballottaggio è con Cutrone, che ha appena compiuto 20 anni ed è il miglior marcatore stagionale: al momento il prodotto del vivaio parte favorito, e potrebbe essere affiancato anche da Calhanoglu che contende il posto a Borini sulla corsia sinistra del tridente, dando per assodato che Suso partirà dalla destra. Il resto della squadra dovrebbe invece essere confermato: davanti a Gigio Donnarumma ci saranno Bonucci e Alessio Romagnoli con Calabria a destra (Abate è ancora infortunato) e Ricardo Rodriguez a sinistra, mentre al centro Montolivo è ancora in netto vantaggio su Lucas Biglia per il ruolo di playmaker. Ai lati dell’ex di Atalanta e Fiorentina ci saranno sicuramente Kessie e Bonaventura, senza discussioni le mezzali titolari; un posto prova a giocarselo Locatelli, mentre in tema di mercato si è parlato di un possibile arrivo di Jankto che aumenterebbe le scelte a disposizione di Gattuso nel settore nevralgico (dove a dire il vero il Milan non è poi messo malissimo).

LE SCELTE DI ZENGA

Modulo speculare per Walter Zenga, e anche l’allenatore del Crotone deve decidere su qualche ballottaggio ancora aperto: al centro della difesa si rivede Ajeti che affiancherà Ceccherini, sulla destra invece Faraoni parte in leggero vantaggio su Sampirisi ma la scelta non è ancora definitiva. A sinistra agirà Martella; il centrocampo è il reparto più bloccato, con Barberis a dispensare qualità da posizione centrale e Rohden che si occupa della fase di interdizione e inserimenti senza palla. Il jolly è Mandragora che può dare una mano nell’impostazione; dubbio anche nel tridente, perchè Tonev potrebbe giocare dal primo minuto sull’esterno destro avendo caratteristiche che, rispetto a Trotta, lo portano ad allargare maggiormente il campo e favorire dunque una manovra più ampia. La prima punta sarà sicuramente Budimir, che sta provando a fare quanto aveva garantito Falcinelli un anno fa; a sinistra giocherà invece Stoian, dalla panchina potrebbe essere l’utile l’apporto di Simy nel secondo tempo mentre Nalini è ancora costretto ai box come anche Tumminello (che sta recuperando dalla rottura del crociato) e Stefan Simic.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CROTONE: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 21 Lucas Biglia, 11 Borini, 9 André Silva, 7 Kalinic

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: Storari, Abate, Paletta, A. Conti, José Mauri

CROTONE (4-3-3): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 93 Ajeti, 7 Ceccherini, 87 Martella; 6 Rohden, 10 Barberis, 38 Mandragora; 29 Trotta, 17 Budimir, 5 Stoian

A disposizione: 3 M. Festa, 78 Viscovo, 31 Sampirisi, 44 Cabrera, 20 Pavlovic, 13 Izco, 14 Suljic, 89 Crociata, 8 A. Romero, 24 Tonev, 11 Kragl, 99 Simy

Allenatore: Walter Zenga

Squalificati: -

Indisponibili: S. Simic, Nalini, Tumminello

