Probabili formazioni/ Napoli Verona: quote, le ultime novità live (Serie A 20^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Verona: quote e ultime novità live sui moduli e i titolari per l’anticipo di Serie A all’Artemio Franchi, 20^ giornata

06 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Napoli Verona (Foto LaPresse)

Napoli Verona si gioca alle ore 15.00 per la ventesima giornata di Serie A: appuntamento allo stadio San Paolo per la sfida fra i padroni di casa di Maurizio Sarri e l’Hellas Verona del napoletano Fabio Pecchia. La capolista che ospita in casa propria la penultima in classifica: sulla carta una partita scontata, al Napoli l’onere di confermare questo pronostico per evitare di creare qualche ombra di troppo dopo l’eliminazione in Coppa Italia mentre il Verona scenderà in campo avendo poco da perdere. Sarà un vantaggio per i gialloblù? Andiamo allora a vedere quali sono le notizie circa le probabili formazioni di Napoli Verona: a poche ore dal match, tutto sui dubbi, le scelte e le mosse dei due allenatori.

QUOTE E PRONOSTICO

Se voleste puntare sulla partita dello stadio San Paolo, l’agenzia di scommesse Snai ci propone un pronostico decisamente a favore del Napoli, come è pure normale che sia dal momento che la capolista ospita la penultima in classifica. Andando a vedere le quote, infatti, si scopre che il segno 1 per la vittoria della squadra di Maurizio Sarri pagherebbe appena 1,11 volte la posta in palio, mentre per il segno X che identifica il pareggio si sale a 9,25, mentre la quota di 22,00 è quella per il segno 2 che indica naturalmente un successo esterno da parte dell’Hellas Verona.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

LE SCELTE DI SARRI

Non ha dubbi Maurizio Sarri circa la formazione da mandare in campo: sappiamo che il tecnico del Napoli è sempre restio a fare turnover, a maggior ragione subito prima della sosta del campionato. Un minimo di cautela va conservato per Hysaj, uscito acciaccato dalla partita di Coppa Italia. L’albanese dovrebbe comunque essere regolarmente in campo per il più classico degli schieramenti difensivi dei partenopei dopo le novità proposte con poco successo contro l’Atalanta: in difesa si rivedono Reina e Albiol nella coppia centrale con Koulibaly, mentre a sinistra agirà Mario Ruiz e a destra salvo colpi di scena Hysaj. A centrocampo Jorginho agirà come playmaker con ai propri fianchi le mezzali Allan e capitan Hamsik, che nelle ultime settimane è tornato a fare la differenza. Niente di nuovo anche nel classico tridente d’attacco, con Mertens falso 9 che si è sbloccato in Coppa Italia (l’unica buona notizia della serata per il Napoli), Callejon ala destra e Insigne naturalmente a sinistra.

LE MOSSE DI PECCHIA

Anche Fabio Pecchia ha le idee chiare: il modulo 4-4-2 sarà confermato e gli undici in campo dal primo minuto dovrebbero essere gli stessi che hanno affrontato la Juventus, con buoni esiti almeno fino alla metà del secondo tempo. Adesso un altro esame durissimo: in questo momento il calendario non aiuta l’Hellas. Ancora la coppia Bessa-Kean davanti, o almeno questa è la soluzione più probabile visto che i dubbi del mister si concentrano proprio in attacco, con Pazzini e Valoti che ancora sperano in una maglia da titolare. A centrocampo dovrebbe agire la coppia formata da Buchel e Bruno Zuculini; tutto sembra essere definito, con l’italo-brasiliano Romulo esterno destro e Verde a sinistra per completare la linea mediana a quattro. In difesa invece ci potrebbe essere ancora un dubbio fra Caceres e Fares per completare la retroguardia a quattro che per il resto vedrà Antonio Caracciolo e Heurtaux come centrali e Ferrari terzino destro, con il difficile compito di proteggere Nicolas dagli attacchi del Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. Allenatore: Maurizio Sarri.

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Maksimovic, 20 Zielinski, 42 Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini.

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik.



VERONA (4-4-2): 1 Nicolas; 28 Ferrari, 12 Caracciolo, 75 Heurtaux, 26 Caceres; 2 Romulo, 5 B. Zuculini, 77 Buchel, 7 Verde; 24 Bessa, 9 Kean. Allenatore: Fabio Pecchia.

A disposizione: 17 Silvestri, 69 Souprayen, 97 Felicioli, 37 Bearzotti, 23 Calvano, 4 Laner, 8 Fossati, 14 F. Zuculini, 93 Fares, 27 Valoti, 21 Lee Seung-Woo, 11 Pazzini.

Squalificati: -

Indisponibili: Brosco, Zaccagni, Cerci.

© Riproduzione Riservata.