Probabili formazioni/ Roma Atalanta: quote, le ultime novità live (Serie A 20^ giornata)

Probabili formazioni Roma Atalanta: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano all'Olimpico per la ventesima giornata del campionato di Serie A

06 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Atalanta, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Atalanta è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: è il primo posticipo del turno, in scena allo stadio Olimpico alle ore 18:00 di sabato 6 gennaio. I giallorossi, fermati dal Sassuolo nell’ultima giornata del girone di andata, vanno a caccia di riscatto per continuare a inseguire un posto in Champions League e tenere a portata la vetta della classifica; non sarà facile contro un’Atalanta che sta vivendo un grande momento e, nonostante abbia perso in casa nell’ultima di campionato, è stata capace di andare a vincere a Napoli conquistando la semifinale di Coppa Italia. La Dea aspira a un’altra qualificazione in Europa League, e allora nella capitale ci sarà profumo internazionale in quella che è certamente la partita più interessante del turno. In attesa che le due squadre scendano in campo, andiamo a vedere quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori per oggi pomeriggio, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita davvero equilibrata questa Roma Atalanta, anche se l’agenzia di scommesse Snai ha le idee piuttosto chiare: il favore del pronostico va ai giallorossi, come si evince già dal valore di 1,70 che viene posto sul segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa. La quota sul segno 2, che vale 4,75 volte la posta, sancisce ancor più il divario sulla carta tra le due squadre; con il segno X, che dovrete giocare per il pareggio in questa sfida dello stadio Olimpico, il guadagno sarebbe invece di 3,80 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

I DUBBI DI DI FRANCESCO

L’imminente partita di San Siro contro l’Inter potrebbe determinare le scelte di Eusebio Di Francesco per oggi e con De Rossi e Nainggolan assenti annunciati (il primo per infortunio, il secondo per decisione del club), oggi Gonalons e Pellegrini saranno quindi titolari obbligati. Quasi certamente vedremo comunque Strootman nel settore nevralgico; da sciogliere anche il nodo nel reparto offensivo, con El Shaarawy che parte in vantaggio su Schick; ancora ai box Defrel, la prima punta sarà Dzeko con Diego Perotti che ovviamente completerà il tridente. Le buone notizie arrivano invece dalla difesa, dove Manolas ha smaltito i problemi al ginocchio: il greco sarà allora regolarmente al suo posto davanti ad Alisson, formando la consueta coppia con Fazio. A destra Florenzi è favorito su Bruno Peres - l’imminente sosta del campionato diminuisce la necessità di turnover - a sinistra invece Kolarov parte con netto vantaggio su Emerson Palmieri, ma anche qui potremmo aspettarci sorprese dell’ultimo minuto.

LE SCELTE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla vittoria del San Paolo: Andrea Masiello torna titolare in difesa al posto di Palomino, modifiche anche sugli esterni con Hateboer e Spinazzola che si riprendono il posto a scapito di Castagne (reduce dal primo gol con la maglia dell’Atalanta) e Gosens. Cristante ci sarà, ma dovrebbe giocare come mediano: l’ex Milan agirà al fianco di Freuler perchè il trequartista dovrebbe essere Ilicic, questo significa che a essere sacrificato sarebbe De Roon - ma il piano B prevede l’olandese titolare e l’utilizzo appunto di Cristante come trequartista tattico. Nel reparto avanzato pronto l’avvicendamento tra prime punte: Cornelius, che ha giocato titolare contro il Napoli, cede idealmente la maglia a Petagna che tornerà a essere utilizzato dal primo minuto. Al suo fianco Alejandro Gomez: il Papu non ha segnato per oltre tre mesi, poi nel giro di quattro giorni ha messo la palla in porta per due volte. Contro il Cagliari gol inutile, la magia di martedì sera ha definitivamente chiuso i conti nel quarto di finale di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 99 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 7 Lo. Pellegrini, 21 Gonalons, 6 Strootman; 8 Perotti, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 15 Hector Moreno, 55 Castan, 5 Juan Jesus, 33 Emerson P., 30 Gerson, 17 Cengiz Under, 14 Schick

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Defrel, De Rossi, Nainggolan

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 72 Ilicic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 28 G. Mancini, 6 Palomino, 21 Castagne, 15 De Roon, 32 Haas, 27 Kurtic, 8 Gosens, 20 Vido, 7 Orsolini, 9 Cornelius

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: -

