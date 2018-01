Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (20^ giornata)

Risultati Serie A, 20^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che sabato 6 gennaio si giocano per il primo turno nel girone di ritorno del campionato

06 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, 20^ giornata (Foto LaPresse)

Continua sabato 3 gennaio la ventesima giornata della Serie A 2017-2018: archiviati i due anticipi Chievo-Udinese e Fiorentina-Inter, le altre 16 squadre del massimo campionato di calcio scendono in campo per iniziare il loro girone di ritorno. Turno ricco di spunti, che si aprirà con il consueto lunch match delle ore 12:30 e che sarà Torino-Bologna; si prosegue alle ore 15:00 con Benevento-Sampdoria, Genoa-Sassuolo, Milan-Crotone, Napoli-Verona e Spal-Lazio, alle ore 18:00 il primo posticipo sarà Roma-Atalanta mentre la chiusura della giornata sarà alle ore 20:45 con Cagliari-Juventus. Il Napoli si è laureato campione d’inverno per la seconda volta negli ultimi tre anni e ora punta a confermarsi in vetta, cercando di resistere agli assalti della Juventus che ovviamente ha nel mirino il settimo scudetto consecutivo; occhio anche a Roma e Lazio, che devono recuperare una partita e possono dunque tornare in corsa, mentre in coda ci sono alcune squadre che lottano per un posto al sole escludendo da questo scenario il Benevento, che a meno di un miracolo appare comunque condannato alla retrocessione.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (20^ GIORNATA)

RISULTATI SERIE A, GLI ANTICIPI

Chievo-Udinese 1-1. Al Bentegodi di Verona è andato di scena lo scontro tra i padroni di casa del Chievo e l'Udinese. I gialloblu sono reduci da un periodo di forma non proprio esaltante, mentre i friulani con l'arrivo di Oddo in panchina hanno dato una svolta alla propria stagione, collezionando una serie clamorosa di vittorie consecutive che li hanno spinti a ridosso della zona Europa League. Primo tempo a senso unico per i veneti fino al 40'. Pronti-via ed il Chievo si porta subito in vantaggio grazie alla rete del centrocampista Radovanovic, su assist di Fabrizio Cacciatore. I clivensi continuano a macinare gioco, mantenendo il possesso palla, senza che gli ospiti facciano qualcosa per reagire. Gli uomini di Maran piazzano il raddoppio pochi minuti più tardi, grazie alla rete del solito Cacciatore, ma l'arbitro annulla dopo aver consultato il Var. Poteva essere il gol che avrebbe ammazzato la partita, invece è l'Udinese a trovare la via del gol. Fa ancora una volta tutto il Chievo Verona, visto che il pareggio, a cinque minuti dal termine della prima frazione di gara, arriva su autogol del difensore di casa Tomovic, il quale si fa ingannare da un cross teso di Pezzella. Il primo tempo termina così sull'1-1, nonostante il dominio del Chievo. Nel secondo tempo l'Udinese scende in campo con un piglio diverso, anche se le azioni più importanti le costruisce sempre la squadra di casa. Su 8 tiri complessivi, i friulani non riescono mai a centrare la porta, mentre si contano 3 salvataggi di Bizzarri, il migliore dei suoi. La partita non regala altre emozioni, con le due squadre che nel finale si accontentano del punto a testa. Pellissier e compagni salgono si portano a quota 22 punti, mentre l'Udinese si porta a meno 2 dal sesto posto occupato dalla Sampdoria, staccando momentaneamente Fiorentina e Atalanta.

Fiorentina-Inter 1-1. L'Inter va a fare visita alla Fiorentina, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, in cerca della prima vittoria dopo una serie di prestazioni deludenti nel mese di dicembre. I viola invece sono reduci dal buon pareggio contro il Milan, un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca ai calciatori della squadra di Pioli per quanto messo in mostra durante i 90 minuti di gioco. Nel primo tempo succede poco o nulla, con nessuna delle due formazioni in campo che si rende pericolosa. L'Inter appare ancora bloccata mentalmente, mentre i viola non riescono a replicare quanto di buono messo in mostra nella gara della settimana precedente al Franchi. Nella ripresa arriva subito la rete di Mauro Icardi, al 55', con cui gli ospiti si portano in vantaggio a sorpresa. L'azione che porta al gol dell'Inter si sviluppa da calcio piazzato: l'attaccante argentino colpisce la palla di testa, trovando la deviazione di Sportiello, ma sulla respinta l'ex calciatore della Sampdoria è bravissimo a ribadire in rete. Dopo il gol i nerazzurri spariscono dal campo, lasciando il pallino del gioco in mano alla Fiorentina. Chiesa prova a dare la scossa a tutta la squadra, entrando benissimo in partita e sfiorando in due occasioni la rete del pareggio. I minuti scorrono via, Handanovic riesce a rispondere colpo su colpo agli avversari gigliati. La Fiorentina però non si dà per vinta e proprio al novantesimo trova il meritato pareggio con il Cholito Simeone, che si conferma sempre più bomber della squadra viola. Non c'è più tempo per l'Inter, costretta a fermarsi ancora una volta e offrendo alla Roma la possibilità domani di agguantare il terzo posto in classifica. La Fiorentina invece sale a quota 28 punti, agganciando l'Udinese in settima posizione, a meno 2 dalla Sampdoria.

LOTTA SCUDETTO

Napoli e Juventus rinnovano una lotta che si era già verificata negli anni scorsi, in termini generali (nell’ultima stagione gli azzurri hanno chiuso al terzo posto ma sono sempre rimasti in scia dei bianconeri); la sensazione al momento è quella di poter rivivere il testa a testa del 2015-2016, e che la partita di Torino possa essere decisiva come lo era stata allora. Fino a questo punto del campionato i partenopei sono stati sostanzialmente perfetti, riuscendo a rimanere davanti e a comandare la lunga volata; servirà ovviamente lo stesso rendimento anche nel girone di ritorno, e in questo senso le rotazioni allungate della Juventus potranno fare nuovamente la differenza. La prima delle due sfide è andata ai bianconeri che si sono presi la preziosissima vittoria del San Paolo, ma a febbraio tornano le coppe: anche questo sarà un fattore determinante, perchè - soprattutto - se la Juventus dovesse fare strada in Champions League potrebbe mollare qualcosa in campionato, se non altro perchè dopo due finali perse in tre anni l’Europa sta diventando un pesantissimo tarlo da sostenere. In questo senso il Napoli può approfittarne, anche se i partenopei sono chiamati a giocare un ruolo da protagonisti in un’Europa League che appare ampiamente alla portata.

LA CORSA PER SALVARSI

Sette squadre in otto punti: la lotta per la salvezza è entusiasmante e coinvolge anche Chievo e Sassuolo, che per quello che è l’andamento della stagione (cioè piuttosto incostante) non possono dirsi al sicuro. Il Verona è migliorato negli ultimi turni e dà la sensazione di potercela fare, ma finora Spal e Crotone sono state brave a non farsi superare e mantengono una posizione di vantaggio, pur se allo stesso tempo rischiano di veder scappare via la concorrenza. Il Cagliari per esempio ha chiuso il 2017 con la vitale vittoria di Bergamo, mentre il Genoa ha pareggiato sul campo del Torino dopo aver già frenato Roma e Fiorentina, e da questo punto di vista sembra che il lavoro di Davide Ballardini stia pagando dividendi. E’ presto ovviamente per capire il quadro nella sua totalità, ma sicuramente possiamo dire che il Benevento, nonostante la prima vittoria in campionato arrivata proprio una settimana fa, abbia ben poche possibilità di ripetere il miracolo del Crotone, anche perchè ha fatto meno punti degli squali di un anno fa e perchè in ogni caso le distanze sono veramente ampie. Vedremo comunque in che modo questa prima giornata di ritorno modificherà la classifica.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A 2017-2018, 20^ GIORNATA

ore 12:30 Torino-Bologna

ore 15:00 Benevento-Sampdoria

ore 15:00 Genoa-Sassuolo

ore 15:00 Milan-Crotone

ore 15:00 Napoli-Verona

ore 15:00 Spal-Lazio

ore 18:00 Roma-Atalanta

ore 20:45 Cagliari-Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 48

Juventus 47

Inter 42

Roma* 39

Lazio* 37

Sampdoria* 30

Udinese*, Fiorentina 28

Atalanta 27,

Torino, Milan 25

Bologna 24

Chievo, 22

Sassuolo 21

Cagliari 20

Genoa 18

Spal, Crotone 15

Verona 13

Benevento 4

