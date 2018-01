Roma Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Roma Atalanta: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca allo stadio Olimpico e vale per la ventesima giornata del campionato di Serie A

Roma Atalanta, che verrà diretta dall’arbitro Marco Guida, è una delle partite che fanno parte della ventesima giornata di Serie A 2017-2018: allo stadio Olimpico il girone di ritorno delle due squadre prende il via alle ore 18:00 di sabato 6 gennaio. Un posticipo dunque, e una sfida di alta classifica: la Roma entra nel turno con il quarto posto e 39 punti, dovendo ancora recuperare una partita che virtualmente potrebbe proiettarla in terza posizione. L’Atalanta, reduce dal grande successo di Coppa Italia sul campo del Napoli, è invece settima con 27 punti: ha perso in casa contro il Cagliari la partita che avrebbe potuto confermarla in zona Europa League, ma al netto di questo sta disputando un’altra grande stagione confermando che l’exploit dello scorso anno non era isolato, e che la Dea potrebbe togliersi altre soddisfazioni. Una partita importante per entrambe: la Roma con una vittoria potrebbe rimanere in corsa per lo scudetto, che magari non è il primo obiettivo ma resta comunque alla portata e dunque rappresenta un impegno se non altro da onorare al massimo delle possibilità.

ROMA ATALANTA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Atalanta è in diretta tv su entrambe le piattaforme a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Super Calcio e Sky Calcio 2 mentre sul digitale terrestre dovete andare su Premium Sport e Premium Sport HD. In entrambi i casi la partita dello stadio Olimpico è disponibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando senza costi aggiuntivi la diretta streaming video che, per gli abbonati alla rispettiva emittente, è garantita dalle applicazioni Sky Go e Premium Play.

IL CONTESTO

La Roma ha leggermente rallentato la marcia: un solo punto nelle ultime due partite e 5 nelle ultime quattro. Un calo nel rendimento si poteva attendere, ma la Roma in termini generali sta viaggiando a grande velocità: in pochi pensavano, alla vigilia del campionato, che i giallorossi sarebbero stati in corsa per lo scudetto o anche solo che avrebbero avuto ampia voce in capitolo per la qualificazione in Champions League. La squadra sta bene e le alternative si stanno rivelando affidabili; ora bisogna provare a recuperare Edin Dzeko, a secco da quattro partite e con un solo gol nelle ultime 12 uscite di campionato. Forse la presenza di Mohamed Salah rendeva tutto più facile, ma il bosniaco è in grado di segnare tanto anche senza l’egiziano al suo fianco.

L’Atalanta sta vivendo un momento strepitoso: lo scorso anno la posizione più alta di sempre in Serie A e il ritorno in Europa dopo quasi 30 anni, oggi un sedicesimo di Europa League da giocare e una semifinale di Coppa Italia che mancava da 29 anni. In campionato si punta a rimanere agganciati al treno internazionale: non sarà semplice perchè la concorrenza è agguerrita, ma la sensazione è che la Dea stia crescendo di partita in partita. La sconfitta interna contro il Cagliari può essere un semplice incidente di percorso, servirà ora ritrovare subito le motivazioni e la presenza di una big come la Roma può essere l’ideale.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

De Rossi e Nainggolan sono diffidati, e dopo la sosta ci sarà l’Inter a San Siro: in questo senso Eusebio Di Francesco deve decidere se rischiare i due centrocampisti o avere la certezza di poterli schierare in quella che sarà una sfida diretta per il terzo posto, e magari per qualcosa di più. Gonalons e Lorenzo Pellegrini scalpitano, con Strootman che sarà titolare in mezzo; per il resto recupera Manolas che va ad affiancare Fazio al centro della difesa, Florenzi e Kolarov (matchwinner all’andata) dovrebbero essere i due esterni con il tridente nel quale Dzeko comanderà le operazioni avendo al fianco Diego Perotti ed El Shaarawy. Anche Schick cerca conferme, ma il ceco questa volta dovrebbe partire dalla panchina.

L’Atalanta cambia tanto dopo la vittoria di Napoli: tornano Andrea Masiello, Hateboer, Cristante, Ilicic e Petagna che erano in panchina martedì sera al San Paolo. Dunque Gian Piero Gasperini si affida alla formazione titolare: davanti a Etrit Berisha gioca Caldara al centro con l’ex Toloi alla sua destra, Hateboer e Spinazzola sulle corsie laterali con Freuler che sarà affiancato da uno tra Cristante - che sarà titolare, ma potrebbe essere impiegato anche come trequartista - e De Roon, con Kurtic che parte invece più dietro nelle gerarchie nonostante fosse squalificato in Coppa Italia. Ilicic è al momento favorito per accompagnare il lavoro di Petagna e Alejandro Gomez, che dopo il lungo digiuno di gol ha segnato nelle ultime due partite.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo la Snai, una delle agenzie di scommesse che hanno quotato la partita di Serie A tra Roma e Atalanta, i giallorossi partono favoriti: la quota per il segno 1 sulla loro vittoria vale infatti 1,70 contro il 4,75 che accompagna il successo esterno dell’Atalanta, eventualità per la quale dovrete giocare il segno 2. Il pareggio è identificato dal segno X come sempre, e in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,80 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Interessanti poi le quote per Under 2,5 (2,10) e NoGol (2,20): possono aumentare la vincita, di fatto la Snai ipotizza una partita con almeno tre gol e con entrambe le squadre capaci di segnare almeno una rete. Visto l’andamento stagionale, le probabilità ci sono ma questa partita potrebbe rappresentare un’eccezione (all’andata è finita 1-0 per la Roma).

