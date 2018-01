Scontri Napoli Verona/ Video, tifoserie a contatto e tafferugli: la polizia evita il peggio

Video scontri Napoli Verona: tafferugli tra i sostenitori partenopei e quelli gialloblu prima della sfida di Serie A. L'intervento tempestivo da parte della polizia ha evitato il peggio

06 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Scontri tra tifosi di Napoli e Verona (Foto LaPresse)

Brutto pre-partita quello di Napoli-Verona: la partita di Serie A, per la ventesima giornata, reca con sè una forte rivalità tra le due tifoserie che si sono scontrate, o hanno rischiato di farlo, poco prima del calcio d’inizio. I fatti: i sostenitori del Verona sono arrivati in stazione, e da lì sarebbero dovuti salire sugli autobus che li avrebbero portati allo stadio San Paolo. Qui però, come riporta anche NapoliToday, sarebbero intervenuti alcuni ultras del Napoli che sarebbero riusciti a lanciare qualche fumogeno, creando disordini e provando ad arrivare a contatto con la polizia che stava scortando i gialloblu. Lo scontro vero e proprio non c’è stato, almeno secondo le prime ricostruzioni: le forze dell’ordine infatti avrebbero effettuato una carica contro i tifosi partenopei riuscendo a disperderli e respingerli, poi i sostenitori del Verona sono riusciti a salire sui pullman e, mentre attraversavano piazza Garibaldi, hanno ingiuriato i tifosi avversari. Presente anche un elicottero a presidio della zona, mentre sempre NapoliToday ha mostrato le immagini di corso Arnaldo Lucci dopo il lancio dei fumogeni e gli scontri, con qualche danno visibile ma non certo disastroso. (CLICCA QUI PER VEDRE IL VIDEO)

LA STORIA DELLA RIVALITA’

Si racconta che la rivalità tra Napoli e Verona sia nata all’epoca di Diego Maradona: quando arrivò in Italia, il Pibe de Oro era naturalmente l’attrazione in tutti gli stadi e a settembre, in un Bentegodi tornato pieno per i risultati di una squadra che pochi mesi dopo avrebbe vinto un clamoroso scudetto, i tifosi gialloblu avevano inscenato una serie di striscioni e cori a sfondo razzista, tra i quali spiccava un “Benvenuti in Italia”. Tifosi partenopei ce n’erano pochi, e all’epoca non c’erano i social network in grado di rendere globale qualunque cosa nello spazio di secondi; fu solo nel campionato successivo che la Rai mandò in onda immagini e cori di un 2-2 veronese, con anche le parole stile sottotitoli a rendere ancora più evidente il messaggio scaligero. I sostenitori del Napoli a quel punto risposero in maniera altrettanto volgare (“torneremo per farci lavare le p…) al quale sarebbe seguito il famosissimo “Giulietta è ‘na z…” entrato nell’immaginario collettivo. Questa la versione “ultras”; in realtà già negli anni Sessanta una partita decisiva per la promozione in Serie A aveva costituito materiale per inasprire i toni, con un presunto tentativo partenopeo di accomodare il risultato, la gara rinviata e una vittoria del Napoli che condannò il Verona a rimanere in cadetteria. Poi il trasferimento di Dirceu dal gialloblu all’azzurro (1983) e il famoso striscione che gli ex tifosi gli dedicarono.

