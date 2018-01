Slalom gigante Adelboden/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci)

Diretta gigante maschile Adelboden streaming video e tv, orario e risultato live. La Coppa del Mondo di sci vive una delle tappe più classiche: i favoriti (6 gennaio)

06 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta gigante Adelboden: Alexis Pinturault (LaPresse)

Oggi la Coppa del Mondo di sci si sposta ad Adelboden per lo splendido slalom gigante maschile sulla mitica pista Chuenisbärgli che apre un fine-settimana che proporrà anche lo slalom domani. Adelboden però vuol dire gigante e per molti anni nella località del Canton Berna si è disputato appunto solamente questo storico gigante, a cui è stato poi aggiunto lo slalom per andare a formare un weekend di grande prestigio. Questa è sicuramente infatti una delle gare più prestigiose in assoluto della stagione del Circo Bianco, perché il gigante di Adelboden è uno dei più difficili ed ambiti in assoluto, una di quelle gare che solo i campioni possono vincere e che tutti tengono a conquistare sia per il suo fascino sia per l'indiscutibile valore tecnico della sfida. Sarà di conseguenza un grande spettacolo, che tifosi ed appassionati di sci non devono perdere: ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire il gigante di Adelboden.

GIGANTE ADELBODEN, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La prima manche del gigante maschile di Adelboden è in programma alle ore 10.30, mentre per la seconda manche l’appuntamento sarà alle ore 13.30. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com).

GIGANTE ADELBODEN: FAVORITI E ITALIANI

Tra i grandi nomi del gigante spicca ancora una volta Marcel Hirscher, detentore sia della Coppa del Mondo generale sia di quella di specialità. Quest’anno l’austriaco in gigante ha sfiorato la perfezione finora: vittoria a Beaver Creek quando c’erano ancora molti dubbi circa le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio estivo, terzo posto in Val d’Isere nonostante due gravi errori nella seconda manche e poi vittoria in Alta Badia, sulla Gran Risa che negli ultimi anni è diventata quasi il giardino di casa per Hirscher. Quello che dovrebbe essere il suo grande rivale, il francese Alexis Pinturault, ha vinto la gara di casa sfruttando gli errori dell’austriaco, ma ha a sua volta sbagliato troppo nelle altre due gare, nelle quali è finito nelle retrovie: la classe non si discute, ma Pinturault per sfidare davvero un fenomeno come Hirscher dovrà ritrovare la continuità. Da questo punto di vista fa senz’altro meglio Henrik Kristoffersen con due secondi e un quinto posto, mentre un infortunio ha messo fuori gioco Stefan Luitz, il tedesco che a Beaver Creek e Val d’Isere era stato grande protagonista.

Per quanto riguarda invece gli azzurri, il gigante negli ultimi anni è la specialità che ha avuto più problemi in campo maschile: nella nuova stagione il bilancio è da considerare molto positivo dal punto di vista quantitativo, con tanti azzurri presenti nelle seconde manche, ma sempre con piazzamenti di rincalzo tanto che il migliore è stato l’ottavo posto di Luca De Aliprandini in Alta Badia; ecco poi i vari Florian Eisath, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Roberto Nani e Giovanni Borsotti. La quantità c’è, la qualità invece va senza dubbio migliorata: speriamo che in uno scenario prestigioso come quello di Adelboden ci possano essere segnali di risveglio, almeno per quanto riguarda dei piazzamenti fra i primi dieci. Se poi saltasse fuori un podio, sarebbe una sorpresa molto gradita…

© Riproduzione Riservata.